“Le tournoi peut avoir lieu en septembre”

Gérard Tsobanian, président et organisateur (avec Ion Tiriac) du Mutua Madrid Open, a évoqué la situation du tennis mondial en pleine crise de Covid-19 dans une interview à L’Equipe. Après la suspension de tous les événements ATP et WTA jusqu’en juillet et l’annulation de Wimbledon – le Roland Garros, par décision univoque, devrait avoir lieu à partir du 20 septembre – et le report des Jeux olympiques à l’été 2021, certains Masters 1000 (Miami, Rome et Madrid) évaluent toujours la possibilité de déménager dans la deuxième partie de la saison …

si la pandémie le permet. Dans une interview accordée à L’Équipe, Gerard Tsobanian a déclaré qu’il pensait que le Mutua Madrid Open pourrait avoir lieu en septembre. Le tournoi se déroulera juste après l’US Open et juste avant l’Open de France.

«Cela ne devrait pas être un problème. Je pense qu’ils l’accepteraient étant donné l’urgence et la complexité de ce qui reste à jouer ». Il a poursuivi en disant: «Tout le monde n’atteint pas la finale de l’US Open, beaucoup perdent la première semaine ou au début de la seconde, ce qui leur donne le temps de se préparer à jouer à Madrid sur terre battue.

Seuls les finalistes de l’US Open ressentiront le changement ». Les amateurs de tennis seront certainement soulagés d’entendre la possibilité de jouer à l’Omnu de Mutua Madrid. Cependant, ils ne devraient pas espérer. A propos de l’annulation de Wimbledon, il a ajouté: «Wimbledon est le temple du tennis, intouchable, solide comme un rocher qui ne peut pas être endommagé.

Si un tel tournoi sacro-saint est annulé, cela signifie que nous sommes tous en danger. Nous sommes tous vulnérables, nous venons de le voir, même les JO n’ont pas résisté. ”