Le «train à grande vitesse» Djokovic vers les huitièmes

En exactement 1 heure et 25 minutes, Novak Djokovic a rempli son engagement de troisième cycle de Open d’Australie et a envoyé les Japonais Yoshihito Nishioka. Cela a semblé un duel beaucoup plus difficile pour le septuple champion du tournoi. Cependant, le Belgrade a résolu par voie directe, à la vitesse du train à grande vitesse japonais, son affrontement 6-3, 6-2 et 6-2 pour être à nouveau dans la deuxième semaine à Melbourne. Sa performance impeccable.

Deuxième Japonais d’affilée pour le numéro deux mondial dans le deuxième affrontement également entre les deux avec un départ plus que convaincant et brillant même du Serbe. Sans vouloir trop allonger la randonnée, connaissant la consistance et la ténacité des Japonais, Djokovic a envoyé et frappé le ballon avec une grande force pour déchaîner son rival et rapidement partir sur le tableau de bord. Une pause en valait la peine, en moins d’une demi-heure, a mis le fermoir au premier set par 6-3. Plus que de bons sentiments de Djokovic dans sa quête du quatrième tour de l’épreuve.

La différence de sensations et de niveau entre les deux candidats augmentait. Des choses très rapides se passaient sur la piste centrale. Immaculée Djokovic, sans à peine faire d’erreurs directes. Sans se confondre, avec une efficacité redoutable. Nishioka d’autre part, très floue, rien ne sortit, au fur et à mesure que le choc progressait, il se sentait de plus en plus perdu et instable. En seulement 29 minutes, le Serbe a clôturé avec la même durée et presque le score, la deuxième manche 6-2. Une heure de duel et le multiple champion du tournoi avaient un pied et demi au quatrième tour.

Le troisième manga allait être traité très prochainement. Il n’y avait ni combat ni couleur sur la piste. Nishioka ne savait pas quoi faire, abattu tout le temps, sans le combat ou l’esprit fougueux qui le caractérise. Djokovic n’est pas non plus le laisser entrer dans le duel ou remonter le moral des Japonais. Vainqueur ici, à l’envers ou simplement. Belgrade a flotté sur Rod Laver, comme le train à grande vitesse japonais écrasant son adversaire dans ce qui était attendu comme un duel beaucoup plus contesté.

Double ‘pause’ pour Nole qui cherchait même à clore la rencontre avec un beignet. Nishioka a au moins rattrapé la manche et ajouté quelques minutes de plus au jeu, extrêmement décaféiné. En moins d’une demi-heure encore, Djokovic a mis un terme à la rencontre et a donc accepté le quatrième tour à Melbourne où l’attend l’Argentin Diego Schwartzman. Il semble que cette fois oui, le Serbe aura un test vraiment dur et pas fougueux comme lors de ces deux derniers rounds.

