Le travail acharné sur la condition physique pendant le verrouillage porte ses fruits

L’Italien Matteo Berrettini a travaillé dur sur sa forme physique pendant le verrouillage actuel en Floride où il reste avec sa petite amie, la joueuse de l’ATA Ajla Tomljanovic. Après avoir travaillé à Monte-Carlo pendant la saison hors-terrain en décembre, Berrettini continue de travailler à distance avec son entraîneur sur son fitness.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Berrettini a déclaré: «Nous étions tous fatigués de jouer à la fin de l’année, mais tous les gars [in London] avait plus d’énergie. Ils étaient meilleurs que moi physiquement. À la fin du tournoi, j’ai dit à mon équipe que je voulais améliorer cela pour l’année prochaine.

Je voulais arriver en meilleur état si je me qualifiais à nouveau. Je suis toujours en contact avec mon entraîneur de fitness, qui est maintenant avec sa famille en Italie, et aussi mon entraîneur ». L’Italien dit qu’il a perdu 4 kg ces dernières semaines en raison de son travail acharné: «Je me soucie de mon poids, mais ce n’est pas ma priorité en ce moment.

Je n’ai pas à jouer de matchs, donc je n’ai pas à être aussi strict avec le régime. Mais il fait aussi très chaud ici et je travaille dur, donc je transpire beaucoup. L’autre jour, je me suis pesé avant et après l’entraînement et j’avais perdu quatre kilos ».

Parlant de l’arrêt actuel, Berrettini dit que s’entraîner avec Tomljanovic aide car il aime s’entraîner avec un partenaire. “Ma blessure au genou [in 2016] m’a donné sept mois pour travailler mon corps, donc je me sentais beaucoup mieux à mon retour.

Cette situation est cependant beaucoup plus difficile. Mon état d’esprit était d’utiliser ce temps pour m’améliorer, mais aussi de revenir le plus tôt possible. Maintenant, je suis prêt, mais naturellement, le Tour ne l’est pas. Nous travaillons ensemble et c’est vraiment utile qu’elle soit là.

Elle me pousse à courir plus et à faire plus. Avant, je travaillais avec mon frère et cela m’a beaucoup aidé, donc je suis vraiment heureux quand je peux m’entraîner avec quelqu’un. »