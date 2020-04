Le travail sur French Open Site se poursuit tout en maintenant une distance sociale

L’Open de France étant prévu pour le mois de septembre, la rénovation du site de Roland Garros se poursuit, même si la France continue de lutter contre la pandémie de coronavirus. Selon L’Equipe, la rénovation du stade principal s’est achevée en février, mais des réparations sont encore nécessaires sur le site.

Jean-François Vilott, le directeur général de la FFT, révèle: “Le travail n’a jamais été interrompu. Depuis le début de la propagation de la pandémie et de l’isolement social, nous avons demandé aux entreprises engagées de mettre en place des mesures de protection et d’éloigner les travailleurs les plus menacés”

Pour la mise en place de la toiture rétractable sur le stade Philippe Chatrier, le complexe a dû subir une énorme rénovation, qui comprenait le remplacement de certains blocs et la refonte de certains aspects du bâtiment administratif.

Villot a poursuivi: “L’équipe de travail a été considérablement réduite et seules 30 à 50 personnes s’occupent actuellement des rénovations. Tout le monde porte des masques et maintient la protection maximale nécessaire.”

Parallèlement, le centre de formation FFT, qui opère au sein du complexe, a également été mis à la disposition des autorités sanitaires de Paris et est utilisé pour recevoir des patients atteints de coronavirus. Les propres médecins de la Fédération y travaillent également.

L’Open de France devait se tenir en mai de cette année mais a été annulé en raison de la crise sanitaire mondiale. La Fédération Française de Tennis a déplacé son événement au mois de septembre dans un geste qui a été critiqué par les joueurs et les autres organismes de tennis car ils n’ont pas consulté les joueurs ou les autres organismes tels que l’ATP, la WTA ou l’ITF lors de leur prise de décision.

L’Open de France devrait actuellement se tenir une semaine après la fin de l’US Open. Pour l’instant, tous les tournois de tennis jusqu’au 13 juillet ont été suspendus et les instances de tennis décideront dans les semaines à venir si elles pourront jouer des tournois aux États-Unis après cette période.