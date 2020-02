Le tribunal autorise les militants du climat et Roger Federer. Voici ce qui s’est passé

Un tribunal suisse a statué en faveur des militants du climat qui ont manifesté lundi au bureau du Credit Suisse contre leurs investissements dans les énergies fossiles lors d’une manifestation pacifique en novembre 2018, selon le site Web de DW. La controverse a également touché la star du tennis Roger Federer, ambassadeur de la marque pour la banque, de nombreux militants lui demandant de rompre les liens avec la banque en raison de leurs investissements dans les combustibles fossiles.

Le tribunal de la banlieue lausannoise de Renens a autorisé les militants pour leur coup dans lequel ils portaient des tenues de tennis et frappaient des balles dans une succursale du Credit Suisse dans la ville. Les militants ont refusé de payer des amendes liées aux accusations qui ont abouti au procès.

Dans sa décision, le juge Philippe Colelough a déclaré qu’en raison du danger imminent de la crise climatique, les étudiants n’étaient pas coupables de refuser de payer des amendes liées à des accusations telles que manifester sans permis et résister à la police.

Dans un communiqué, la banque a indiqué qu’elle “prend acte du verdict et l’analysera” et a également indiqué que “dans le cadre de sa stratégie climatique mondiale, elle n’investira plus dans de nouvelles centrales à charbon”.

Laila Batou, l’avocate de la défense, a déclaré qu’elle souhaiterait que le champion suisse Federer se distancie de la banque. “Si nous le persuadons de prendre ses distances avec la banque, nous renforcerons notre action.” Federer, 38 ans, a été contraint de publier un communiqué de presse sur la question dans lequel il a dit qu’il prenait la question au sérieux et a déclaré: “J’apprécie les rappels de ma responsabilité en tant que particulier, en tant qu’athlète et en tant qu’entrepreneur, et je m’engage à utiliser cette position privilégiée pour dialoguer sur des questions importantes avec mes sponsors. ”