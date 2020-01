«Le triomphe de la Coupe ATP devrait me donner de l’énergie pour l’Open d’Australie»

N ° mondial Novak Djokovic n’a pas pu regagner le trône de l’ATP dans les phases finales de 2019, subissant des pertes face à Dominic Thiem et Roger Federer lors de la ronde préliminaire lors des finales de l’ATP et terminant deuxième derrière Rafael Nadal.

Embrassant la compétition par équipe en novembre et janvier, Novak a remporté neuf victoires en simple pour son pays, s’inclinant contre la Russie lors de la finale de la Coupe Davis avant de se rendre à la Coupe ATP pour donner le titre à la Serbie avec Dusan Lajovic et Viktor Troicki.

La Serbie était parmi les favoris pour le titre avec l’Espagne, avec Rafael Nadal et Djokovic propulsant leurs pays dans la finale où la Serbie a triomphé 2-1 après l’affrontement décisif en double pour remporter le trophée. Comme prévu, Novak Djokovic était le joueur à battre lors de l’événement, luttant un peu contre Kevin Anderson lors du premier match avant de battre Gael Monfils et Cristian Garin lors de journées plus détendues au bureau.

Denis Shapovalov, Daniil Medvedev et Rafael Nadal ont fait courir Novak pour son argent, mais le Serbe a fait assez pour les battre tous et porter son pays vers la couronne, ce qui signifie beaucoup pour lui après cette déchirante défaite en finale de la Coupe Davis et devant l’Open d’Australie .

Parlant de la Coupe ATP, Djokovic a admis qu’ils voulaient seulement passer la phase de groupes au début et atteindre Sydney, marquant trois victoires sur de puissants rivaux pour soulever la couronne qui lui donnerait également l’élan à l’Open d’Australie, cherchant le huitième Major couronne sous et la défense du titre après son triomphe en 2019.

“Je ne savais pas à quoi m’attendre de la Coupe ATP et jusqu’où nous irions; j’espérais que nous passerions les phases de groupes et voir comment cela se passerait”, a déclaré Djokovic. Ce genre de compétitions par équipe est exceptionnel et je suis personnellement au-dessus du nuage avec mes émotions; j’espère que je pourrai prendre cette énergie positive et l’utiliser à l’Open d’Australie. ”