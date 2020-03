Le Tunisien Ons Jabeur poursuit sa montée météorique

La Tunisie n’est pas connue pour ses stars du tennis de haut niveau du côté féminin. En fait, la région arabe du monde manque de joueuses de haut niveau et de modèles dans la plupart des sports. La Tunisie Ons Jabeur vise à changer cela. La joueuse de tennis de 25 ans est entrée dans l’histoire en février en tant que première femme arabe à atteindre un quart de finale du Grand Chelem. Jabeur sera présent à l’Open de Miami, qui verra certains des meilleurs joueurs de tennis masculin et féminin affronter les courts du sud de la Floride. Les fans peuvent lire le Revue Bet365 par Nostrabet avant de parier sur les matchs à Miami et obtenez les derniers bonus et conseils de pari.

Le jeu de Jabeur à l’Open d’Australie n’a pas simplement fait tourner les têtes dans son pays natal. De nombreux fans de tennis ont remarqué ses performances, surtout après avoir battu l’ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki. Jabeur perdrait finalement face à l’éventuelle championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin en quart de finale.

Les victoires de la Tunisienne à Melbourne l’ont propulsée dans le classement mondial féminin, ce qui en fait la première joueuse arabe à atteindre le top 50. La n ° 44 mondiale espère maintenant inspirer d’autres femmes arabes à réaliser leur rêve de pratiquer des sports professionnels.

Inspirer une nation

Jabeur n’inspire pas seulement les femmes tunisiennes à jouer au tennis et à atteindre les étoiles. Elle inspire une nation entière qui suit maintenant ses exploits sur le court de tennis. Alors que Jabeur gagnait à Melbourne, elle était surveillée par des millions de personnes en Tunisie.

Avec le manque au pays de stars du tennis de haute qualité au fil des ans et d’athlètes féminines, la Tunisie n’est pas un pays bien versé dans le sport féminin. La Tunisie est un pays plus axé sur le football masculin que sur le tennis. Jabeur a contribué à changer les perspectives du pays sur le tennis, du moins pour l’instant.

Jabeur a poursuivi sa solide forme dans le suivi de l’Open d’Australie. Elle a de nouveau atteint les quarts de finale d’un tournoi, cette fois à Doha à l’Open du Qatar. Cet exploit ne serait pas passé inaperçu dans un autre pays arabe.

Peut-elle gagner un Grand Chelem?

Sa défaite en quarts de finale de l’Open du Qatar ne fera rien pour nuire à la réputation grandissante dont elle jouit. Jabeur est tombé sur Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon. Ce fut un match difficile qui a vu Kvitova passer Jabeur dans les sets 7-6 (2) et 7-6 (4).

Atteindre les quarts de finale d’un tournoi WTP et gagner un Grand Chelem sont deux choses différentes dans le monde du tennis. Jabeur est sur la bonne voie mais a encore un long chemin à parcourir pour remporter l’un des quatre grands tournois du calendrier. Cela ne veut pas dire que le joueur de 25 ans ne peut pas gagner un Grand Chelem dans un avenir proche.

Jabeur a une liste complète de tournois à disputer ce printemps. March la verra jouer dans deux des plus grands tournois du Grand Chelem, le BNP Paribas Open et le Miami Open. Les deux lui donneront la chance de continuer à améliorer ses résultats.

La Tunisie est désormais pleinement investie dans le n ° 44 du classement mondial. Avec son pays derrière elle, Jabeur a pu réaliser ce qu’aucun autre joueur arabe n’avait auparavant – remporter un Grand Chelem.