Le tweet de Kyrgios dans lequel il classe un prestigieux journal sportif comme “merde”

Nick Kyrgios Il ne se mord toujours pas la langue et ne manque pas une occasion de proposer des commentaires aussi énergiques que déconcertants. L’Australien montre son côté le plus attentionné dans cette quarantaine de coronavirus en aidant les défavorisés, mais il est entré dans l’un de ses problèmes traditionnels en répondant à Noah Rubin. Le joueur américain a remercié le journal L`Equipe pour avoir été nommé parmi les personnes qui font le plus de tennis en ce moment. Kyrgios a répondu en recommandant “arrêtez de lire cette merde”.

Pourquoi ne vous sentiriez-vous pas digne de faire ou non cette liste? Vous faites un excellent travail. Tu es un grand joueur de tennis. Arrêtez de lire dans cette merde https://t.co/OFqCjBTx5R

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 12 avril 2020

