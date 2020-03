Le violeur Bob Hewitt reçoit une libération conditionnelle après 3 ans et demi de prison. Les victimes sont enragées

Vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem en double masculin et en double mixte, Bob Hewitt a obtenu une libération conditionnelle mardi après avoir purgé trois ans et demi de prison de sa longue peine de 6 ans qu’il a reçue après avoir été reconnu coupable du viol de deux filles sud-africaines, qu’il avait été entraîneur dans les années 1980 et 1990 et en avait agressé un autre.

La décision du Département des services correctionnels de Johannesburg d’accorder à Hewitt une libération conditionnelle libérera l’ancien tennis le 24 avril. Il convient de noter que la dernière demande de libération conditionnelle de Bob a été refusée. “La commission des libérations conditionnelles a décidé de placer M.

Hewitt en liberté conditionnelle. Certaines conditions sont attachées et il devra les respecter jusqu’à l’expiration de sa peine de six ans “, a déclaré Singabakho Nxumalo du CSD. Aussi bonne que cela puisse être pour Hewitt, 80 ans, aussi mauvaise que cela soit pour ses victimes. qui se sont déclarés déçus par la décision.

“Le système m’a échoué à nouveau”, a déclaré Olivia Jasriel au Boston Globe après avoir conduit 650 miles de Johannesburg à Port Elizabeth pour assister à l’audience de Bob et s’opposer à sa demande de libération conditionnelle.

Une autre victime de Hewitt, Heather Crowe Conner, a été profondément bouleversée par la décision. “Je suis choqué par cette nouvelle de sa libération conditionnelle. Il devrait purger plusieurs peines de prison à vie et il a obtenu une libération conditionnelle?”, A déclaré Conner.

“Il semble que je n’ai pas d’importance. Il semble que les autres femmes n’ont pas d’importance. À quel point ce monde est renversé. », A-t-elle poursuivi, citée par le Globe. Les actes répréhensibles de Bob Hewitt ont jeté une grande ombre sur son illustre carrière de tennis au cours de laquelle il a partagé le court avec de grands noms du monde du tennis comme Billie Jean King et John McEnroe.

Le même comportement condamnable a fait expulser Hewitt du Tennis Hall of Fame.