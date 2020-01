Le voyage de Jamie Murray en Colombie en décembre l’a inquiété parce que …

Le britannique Jamie Murray a déclaré qu’il avait mangé du bœuf en Colombie lors d’un voyage en décembre et lorsque la nouvelle de la star du double du monde, Robert Farah, a été testée positive, il a été souligné qu’il pourrait également échouer à un test de dépistage de drogue, selon The Mirror.

Farah, qui a été contraint de se retirer de l’Open d’Australie en raison de son test de dépistage positif, a blâmé de manger de la viande contaminée en Colombie pour son test positif et tente maintenant d’effacer son nom. Selon sa défense, Farah a déclaré que le Comité olympique colombien avait averti les athlètes en 2018 qu’ils risquaient de subir des tests positifs en raison des niveaux de stéroïdes fréquemment trouvés dans la viande dans le pays.

Murray, dont la femme est également originaire de Colombie, a déclaré qu’il était là en décembre pour rendre visite à sa famille et a également mangé du bœuf lors de certaines réunions de famille. “C’est drôle parce que je suis allé en Colombie en décembre et j’ai été testé trois jours plus tard quand j’étais à Miami.

J’ai mangé du boeuf dans des barbecues familiaux et tout ça. Alors quand sa nouvelle est sortie, j’étais un peu stressé sur ce que serait mon test mais je l’ai réussi et ça allait ». S’exprimant sur Farah, Murray a déclaré: «Évidemment, c’est un choc. Pour moi personnellement, je ne pense pas que lui, en particulier, prenait des mesures pour améliorer les performances car nous nous faisons tester tout le temps, il était déjà n ° 1 mondial.

C’était enfermé et il avait déjà remporté deux tournois à ce moment-là. Pourquoi voudriez-vous commencer à prendre quelque chose. Si vous courez 100m, alors assez bien, ou si vous êtes un cycliste ou un rameur, mais nos compétences sont tellement variées en termes de ce que les gens peuvent faire pour réussir sur un court de tennis ».

Murray et son partenaire Neal Skupski ont été battus samedi à l’Open d’Australie de double masculin par les Américains Steve Johnson et Sam Querrey 4-6 7-6 7-6. Murray s’est dit déçu de perdre un match aussi serré. “Visiblement déçu de perdre.

Nous avons été un peu malchanceux à la fin de la façon dont cela s’est déroulé, mais nous avons eu nos chances au début du troisième set. Ils ont commencé à servir d’énormes services ».