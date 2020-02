Le voyage de Maria Sharapova: une histoire de persévérance

Un pas en avant. Un autre de plus. Faites rebondir la balle. Corps stressé et regardez le sol. Visualisez le point suivant dans votre tête. Faites rebondir le ballon et c’est à ce moment que Maria se réveille de la transe. Il le fait avec un regard ferme, capable de geler n’importe qui. Le regard dénote l’ambition, il est impassible. Lorsque la balle monte vers le ciel avant l’impact avec la raquette, la seule chose qui rompt le silence est un cri de restes connu.

Ce rituel C’est l’un des moments qui a accompagné le tennis au cours de ses deux dernières décennies. En deux décennies, cela a énormément changé, oui. Ce regard aussi: ce qui était autrefois un regard innocent, sans aucune peur, est devenu récemment un regard porté par des années de blessures et de bris. Ce qui a toujours été là, cependant, c’est la persévérance, l’approche méthodique du sport qui en a fait une star et une icône mondiale. Maria Sharapova quitte la raquette, mais sa personnalité durera avec le temps.

Cette persévérance pourrait dire que c’est quelque chose d’inné, inhérent à Masha et présent dès la première minute. Ce n’est pas une déclaration relative: elle se manifeste depuis qu’il a quitté la ville éloignée de Niagan, perdu dans un coin de l’Union soviétique, faisant un sacrifice brutal pour marcher aux États-Unis. Recommandée par Martina Navratilova, cette jeune femme est arrivée en Floride avec un seul objectif en tête: réussir. Son éthique de travail était implacable et être là ne l’a jamais intimidée, prenant ses propres décisions contre, parfois, son propre père. Déjà pour ces moments, Sharapova brillait et savait que sa relation avec le tennis serait un long voyage. “Ce dont je me souviens le plus quand je l’ai vue pour la première fois, c’était son entraînement d’intensité et de concentration, jouant chaque balle comme si c’était la finale de Wimbledon”, a déclaré qui a fini par être son agent, Max Eisenbud

Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que l’adolescente fasse un doctorat à la cathédrale du tennis, avant d’atteindre l’âge de la majorité et de donner un vrai récital devant la seule femme qui était toujours en avance sur lui: Serena Williams Ce 6-1 et 6-4 était la première et avant-dernière fois que Sharapova pouvait battre la légende américaine, mais mettre les piliers d’une rivalité désignée comme emblématique. Le monde était à lui et Masha le savait, mais il n’a jamais fait de faux pas, évitant les comparaisons avec Kournikova, s’entourant d’une équipe qui l’aidait à ne pas se laisser distraire de ce qui comptait le plus pour lui: le tennis.

Ce n’est pas non plus ce dont j’avais besoin, car elle, une championne sûre d’elle, a toujours été claire où mettre les projecteurs. Il l’a fait à travers quelques années de maturité où peu à peu les Grands Chelem dégoulinaient: après ce triomphe à Londres, devenu numéro un en août 2005, le US Open en 2006 et le Open d’Australie en 2008. Il ne lui manquait qu’un Major pour terminer le poker, mais c’était le dernier défi: régner sur terre battue. Sharapova n’a pas pu glisser correctement sur l’argile; chaque pas mesuré de ses pieds était brisé lors de son atterrissage, chaque tentative d’attraper le ballon à son point le plus élevé était infructueuse et chaque autre balle signifiait perdre le contrôle des points. Roland Garros s’éloigna alors que son corps commençait à s’ennuyer, avec une épaule qui commençait à en dire assez et une Serena Williams qui continuait d’accumuler victoires et titres. Ce fut une période tumultueuse dans un circuit WTA qui encombrait les joueurs de tennis jour après jour aussi, tandis que Maria avait le sentiment de prendre progressivement du retard.

Mais si c’est une histoire de persévérance, c’est parce que Masha n’a pas abandonné. Ce mot n’a jamais été dans son dictionnaire. Alors que son tennis attendait une deuxième maturité, il n’a pas pris le temps de se perdre. Nike, Evian et des milliers d’autres marques se battaient pour figurer sur leur liste de sponsors, sachant que la figure de la Russe commençait à transcender, pour laisser sa marque au-delà du tennis. Sharapova, qui est venue de nulle part et a tout gagné dès son plus jeune âge, a été une histoire à exploser et à raconter. Mais elle a toujours veillé à ce que cette histoire soit racontée du point de vue du travail et de la préparation la plus approfondie. Pendant que son histoire était racontée, elle se préparait à relever les derniers défis restants.

Et tout le travail a réussi quand 2012 enfin couronné dans le Philippe Chatrier, terminant un cycle qui a commencé dans l’endroit le plus reculé de Russie. Là, Maria a laissé sa marque dans le monde du tennis et a éclipsé un instant le succès de Serena et de toute autre femme qui s’est mise en avant. Au cas où le monde n’aurait pas été clair, qui, pendant une partie de sa carrière, a admis avoir “bougé comme une vache” sur terre a revalidé sa couronne en 2014, lors d’une finale contre Halep qui a bouclé le cercle. Sharapova avait persévéré, surmonté ses phobies et ses peurs et le ciel de Paris en était témoin.

C’est en 2016 que sa carrière subit un revers qui finira par être impossible à surmonter. Il positif pour Meldonium Il l’a séparé des pistes pendant 15 mois et plus rien n’a été pareil. L’admiration que beaucoup professaient pour elle a été remise en question, ses réalisations ont été remises en question et son héritage a subi un coup dur, mais Maria n’a pas cessé de travailler comme elle l’avait toujours fait: silencieusement, étant méthodique et attendant de revenir et de parler où elle avait toujours eu fait, sur la piste. Une épaule battue et l’usure naturelle d’une carrière épuisante ne lui ont pas permis de faire face à la trentaine comme elle l’aurait souhaité, lui laissant encore le temps de quitter une performance vintage avant Halep à Flushing Meadows et d’ajouter un autre titre à son dossier.

Même le binôme avec Piatti ne pouvait pas le soulever. Sharapova a souffert en silence du passage inexorable du temps, cherchant une réalisation finale qui a donné la touche finale à un record de rêve. Mais comme elle l’admet, “je n’ai pas besoin de faire le tour des pistes à travers le monde pour dire clairement que ce seront mes derniers moments. Ce n’est pas comme ça que je voulais que ma carrière se termine.”

Le tennis m’a montré le monde – et il m’a montré de quoi j’étais fait. C’est comme ça que je me suis testé et comment j’ai mesuré ma croissance. Et donc dans tout ce que je pourrais choisir pour mon prochain chapitre, ma prochaine montagne, je continuerai de pousser. Je grimperai toujours. Je vais encore grandir. pic.twitter.com/kkOiJmXuln

– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 26 février 2020

Faire le bilan de la carrière d’une des plus grandes icônes de l’histoire de ce sport en quelques lignes est une tâche pour laquelle pratiquement personne n’est formé. Après tout, le sentiment que la carrière de Sharapova s’en va est que 5 tournois du Grand Chelem ne finissent pas à la hauteur de l’importance mondiale que le Russe a eu pour le tennis féminin. Même connaissant son inégalité dans le duel contre Serena, Maria était connue dans le monde entier pour sa mentalité féroce, son esprit combatif et un charisme pratiquement naturel qui a attiré les projecteurs dès le début. C’est sa capacité à s’abstraire de tout et à mettre l’éthique du travail au service de son tennis qui l’a fait arriver là où il est, étant un prodige de l’autre côté (à quel point ce coup est fluide, s’il vous plaît) et étouffant les problèmes qu’il avait avec le lecteur autour de la deuxième partie de sa carrière.

Aujourd’hui, la raquette accroche à Maria Sharapova, le tennis a perdu un petit bout de cœur qui le complète. Une icône générationnelle est connue, connue dans tous les coins de la planète et la démonstration que peu importe d’où vous venez: avec du travail, des sacrifices et un peu de chance, vous pouvez obtenir où vous voulez. Bonne chance dans ta prochaine étape, Masha.

.