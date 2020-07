Le voyage de Tim Henman (in) complet à Wimbledon (Partie II)

Comme nous l’avons dit dans la première partie de l’histoire de la quête de Tim Henman à Wimbledon, le Britannique a été l’un des joueurs les plus réguliers du All England Club entre 1996-2004. Henman a évolué dans les huit dernières fois et encore quatre fois en demi-finale, sans jamais gagner une chance de jouer dans la finale du Major à domicile.

Après cette défaite en demi-finale contre Pete Sampras en 1999, Tim n’a pas atteint le quart de finale pour la première fois en cinq ans en 2000, subissant une grave défaite de cinq sets contre Mark Philippoussis, qui avait à peine survécu au match précédent contre Schalken, le battre 20-18 dans l’ensemble décisif!

Mark et Tim étaient engagés dans une bataille classique de Wimbledon, et l’Australien était motivé pour continuer là où il avait quitté il y a un an quand il a dû prendre sa retraite contre Pete Sampras tout en ayant la tête. Henman n’a jamais trouvé son rythme dans le premier set, commençant à mieux jouer dans le second pour casser Mark deux fois et s’emparer du set 7-5.

Le Britannique a converti son septième point de set dans le set numéro trois pour prendre la tête, mais il s’agissait de Philippoussis dans le reste de l’affrontement, car il a battu Henman une fois dans les sets quatre et cinq pour la place dans les huit derniers.

La pause décisive est survenue dans le septième match du cinquième set et Mark a clôturé le match avec quatre as à 5-4, laissant Tim très déçu encore une fois. En 2001, Henman était de retour à son meilleur niveau au All England Club, atteignant la demi-finale pour la troisième fois en quatre ans après des victoires serrées contre Todd Martin et Roger Federer lors des rondes précédentes.

Le Britannique a eu besoin de trois heures et 37 minutes pour vaincre Todd Martin au quatrième tour, sauvant deux points de set au deuxième set tie-break qui aurait pu le pousser à aimer deux sets! Tim a pris le dessus dans les sets quatre et cinq pour sceller l’affaire et entrer dans les huit derniers où il a renversé le jeune Suisse Roger Federer 7-5, 7-6, 2-6, 7-6 en trois heures et 13 minutes.

Dans le premier des trois sets serrés, Tim a rompu lors du 11e match et l’a clôturé avec une crainte amoureuse pour un 7-5, sans interruption de service dans le set numéro deux. Roger avait une énorme avance de 6-3 dans le bris d’égalité, mais Henman a rebondi pour gagner cinq points consécutifs et voler le set, ce qui s’est avéré être le moment crucial de tout le match.

Federer a remporté le troisième set avec deux pauses, revenant de 5-2 au quatrième pour atteindre un bris d’égalité.

Là, Roger avait une fiche de 5-2 mais ce n’était pas pour lui, perdant le briseur 8-6 et envoyant Henman dans sa troisième demi-finale de Wimbledon.

Contrairement aux deux premières tentatives où il a dû affronter Pete Sampras, Goran Ivanisevic s’est tenu entre Henman et la finale de Wimbledon. Le Croate a stoppé le favori à domicile dans un thriller 7-5, 6-7, 0-6, 7-6, 6-3 qui a tout emporté de Tim!

Nous avons vu un vrai drame du début à la fin, avec 137 gagnants de service, des retards de pluie et seulement cinq interruptions de service. Henman a en quelque sorte raté une chance de briser le sort et d’atteindre la finale, malgré les cordes du match fermement entre ses mains.

Goran avait des points de rupture en seulement trois matchs retour, en faisant assez pour surmonter un terrible troisième set (il a remporté quatre points au total en six matchs!) Et se remettre en lice, sauvé par la pluie à ce moment de l’affrontement. Le Croate a remporté le premier set avec trois vainqueurs de retour consécutifs dans le match 12 et le deuxième set est entré dans un tie-break que Henman a gagné 8-6 pour gagner du terrain.

Goran s’est évanoui du terrain dans le set numéro trois, gagnant seulement quatre points et faisant une pause bien méritée dans le quatrième set après un retard de pluie fidèle. Ivanisevic est revenu frais et motivé samedi, remportant le quatrième set dans le tie-break lorsque la pluie les a renvoyés du terrain, déplaçant l’action finale sur dimanche, Goran menant 3-2 dans le cinquième.

Henman a craqué sous la pression, se brisant lors du huitième match sur la troisième chance de Goran, permettant au Croate de sceller l’accord dans le match neuf pour la place en finale où personne ne pouvait l’attendre au début du tournoi.

L’édition de l’année prochaine a vu Henman en demi-finale pour la quatrième fois en cinq ans, se classant parmi les favoris aux côtés de Lleyton Hewitt après que certaines des meilleures têtes de série aient quitté l’épreuve avant les 16 dernières. Ces deux-là se rencontreraient en demi-finale. finale et le jeune Aussie a marqué un triomphe de 7-5, 6-1, 7-5 en deux heures et 19 minutes pour la place lors de sa première finale à Wimbledon.

Le retour de Lleyton a fait toute la magie ce jour-là, créant 15 chances de pause et en convertissant six, se cassant seulement deux fois pour contrôler le tableau de bord. Ils avaient un nombre similaire de gagnants de service et l’avantage de la ligne de base était du côté de Hewitt, le gardant sur seulement six gagnants de volée et six fracassants.

Lleyton a marqué deux pauses dans chaque set et Tim n’a pu se battre que pour rester en contact dans les sets un et trois, venant de 5-3 mais tombant dans chacun avant le bris d’égalité pour la sixième défaite consécutive contre l’Australien. Lleyton a commis neuf erreurs directes dans toute la rencontre et Tim n’a pas pu suivre ce rythme, participant à la demi-finale pour la dernière fois devant la foule partisane.

Malgré le fait qu’il ne rajeunissait pas, Henman a également atteint le quart de finale en 2003 et 2004, jouant dans les huit derniers pour la septième et huitième fois depuis 1996 mais perdant face à Sébastien Grosjean et Mario Ancic.

Les dernières campagnes de Tim à Wimbledon n’étaient pas si mémorables, aux prises avec une blessure au dos et jouant son dernier match à domicile contre Feliciano Lopez en 2007.