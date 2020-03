Le vrai gentleman du tennis – Les meilleurs moments de sportivité de Roger Federer

Quand on parle d’un sportif complet, on parle de Roger Federer. Qui est un sportif complet? Est-ce quelqu’un qui gagne le plus de matchs? Ou est-ce quelqu’un qui a le plus de fans ou qui bat le plus de records?

La réponse sera différente pour chaque fan. Cependant, non seulement Federer se qualifie-t-il en tant que légende basée sur ses performances sportives, mais son esprit sportif est ce qui le sépare du lot. Le maestro suisse est l’une des personnes les plus compatissantes que vous rencontrerez dans la vraie vie. Ce côté de son personnage se répand également sur le terrain, car il maintient un comportement respectueux et joue le sport comme un gentleman.

Dans un sport déterminé par les marges, vous vous préparez à perdre votre sang-froid. Crier sur les garçons de balle, combattre l’arbitre, abuser de votre adversaire – tout cela fait partie du tennis. Cependant, la star suisse est quelqu’un qui s’est imposé comme un homme calme. Non seulement il est respectueux, mais il n’est pas non plus celui qui ment pour un point s’il ne l’a pas gagné.

C’est peut-être la raison pour laquelle il a remporté le prix de l’esprit sportif Stefan Edberg à 13 reprises. Dans cet article, nous racontons quelques grands moments de sportivité de la légende suisse.

Les meilleurs moments de sportivité de Roger Federer

Voici quelques-uns des meilleurs moments de l’esprit sportif de Federer:

Donner à Marcus Willis le moment de sa vie (Wimbledon 2016)

2016 a été une année spéciale pour Marcus Willis, alors âgé de 25 ans. Il était classé 772 au monde et avait presque perdu espoir de sa carrière. Le Britannique cherchait à abandonner et à devenir entraîneur. C’était jusqu’à un peu de chance et de bonnes performances l’ont débarqué dans un match contre Roger Federer à Wimbledon.

Même si le match était une fatalité, Willis a joué de tout son cœur. Il a finalement perdu le match en deux sets. Cependant, Federer n’avait pas l’air de se relâcher un peu, il a même avoué après le match qu’il traitait Willis comme un des 50 meilleurs adversaires parce qu’il jouait comme un.

La chose la plus réconfortante du match a été le soutien incroyable que Willis a reçu de son public. Un Federer compatissant a serré la main après le match et s’est assis au lieu de saluer la foule. C’est parce qu’il a permis à Willis, relativement inconnu, de se prélasser dans son moment de gloire.

Willis salua la foule tandis que le véritable sportif regardait de loin.

Roger Federer vs Alexander Zverev (Différents moments)

Il y a différents moments de sportivité Federer dans les matchs contre Alexander Zverev. Parlons d’abord de leur rencontre avec la Hopman Cup. En 2017, alors que Federer et Zverev entraient en collision dans la Hopman Cup, Zverev était au service.

L’un de ses tirs fut large par l’arbitre du ballon. Federer n’était pas aussi sûr qu’il a dit à Zverev – “Fermer, très proche”. Zverev a fait confiance aux instincts de son idole et est allé pour un examen. C’était en effet au rendez-vous et les fans ont de nouveau été émerveillés par l’esprit sportif de Roger Federer.

La même coupe Hopman a vu Federer s’embrasser et mettre une petite fille de balle à l’aise avant le début de son match. En fait, la petite fille pleurait en voyant son joueur de tennis préféré. Les paroles aimables de Federer l’ont finalement fait sourire! Son adversaire dans le match de double mixte, Alexander Zverev, a fait écho aux sentiments dans chacun de nos cœurs en assurant la petite fille que Federer était un gars sympa.

Le troisième incident impliquant les deux est survenu lors de la finale de l’ATP de 2018. Alors que Federer et Zverev se livraient à un rallye exténuant, le joueur de ballon a fait une erreur. Une balle a glissé de sa main et est entrée dans le champ de vision de Zverev. Cela l’a fait arrêter le milieu du rallye et le point a été rejoué.

Cette fois, Zverev a marqué un as. Les fans de Federer se sont mis en colère alors qu’ils hué et chahuté. Cependant, un Federer calme et calme a assuré après-match qu’il ne nourrissait aucune colère contre Zverev. En fait, il a complètement respecté la décision. Il a même fait tout son possible pour assurer au garçon du ballon qu’il s’agissait d’une erreur humaine et pour l’oublier.

Federer a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que ce seul incident lui fasse peur à vie.

Roger Federer contre Stan Wawrinka (Bâle 2011)

Federer a fait preuve de plus de classe lors d’un match en battant Wawrinka lors de la demi-finale suisse en salle de 2011. Alors que Federer menait le match 7-5, 5-2, il menait 30-15 sur son service.

Les deux se sont battus dans un bon rallye. Cependant, Wawrinka s’est tordu la jambe et est tombé au milieu du rallye. Alors que Federer dirigeait le ballon clairement, l’arbitre lui a donné le point et le tableau de bord a montré Federer à 40-15. Cependant, un honnête Federer a précisé qu’il avait frappé le ballon et que le score devrait être de 30 à 30 à la place.

Lors de la relecture, l’arbitre de chaise a découvert la vérité. Essentiellement, Federer a sacrifié deux balles de match pour garantir des sports équitables. Il a finalement remporté le match dans le même match sur son service.

Roger Federer contre David Ferrer (Madrid Open, 2010)

Celui-ci peut ne pas sembler si important, mais c’est le petit moment entre un jeu qui vous donnera de la joie. Comme David Ferrer a servi contre Federer, il a frappé le ballon directement sur le filet.

Cependant, Roger a précisé qu’il n’était pas prêt. Il a offert un autre premier service à David Ferrer. Ce petit geste mignon a été applaudi par les fans. Comme dans tous ses matchs contre David Ferrer, Federer a remporté le match très disputé.

Roger Federer contre Robin Haase (ATP Rotterdam 2018)

Federer et Haase se sont affrontés en quart de finale de Rotterdam. Les deux joueurs avaient remporté un set chacun. Federer menait 1-0, 40-15 dans le troisième set. Le maestro suisse servit largement mais le point ressemblait à un as direct. Alors que la foule applaudissait, Federer faisait la queue pour un deuxième service.

Haase était perplexe car l’arbitre de ligne n’avait pas encore pris sa décision. Il a salué Federer en disant: “Roger, personne n’a appelé” dehors “. Federer a donné une réponse simple en disant: «C’est fini». L’arbitre n’avait d’autre choix que de respecter la décision.

Tout le monde, y compris la foule, son adversaire et l’arbitre était étonné de l’incroyable esprit sportif du grand homme.

Un chéri pour ses fans (Bonus)

Dernier point mais non le moindre, Roger s’éloignant pour ses fans ne peut être ignoré.

L’exemple le plus frappant de cela est son passage au sein de la fondation «Make a wish». En 2013, Beatriz Tinoco, 17 ans, a souhaité rencontrer Federer. Elle luttait contre le cancer. Lisez cet article pour savoir ce qui s’est passé ensuite.

L’Open de France 2011 a vu un incident similaire à Federer. Alors qu’un fan se penchait hors de la balustrade pour voir Federer, elle tomba. Federer l’a saluée pour sauver le moment de l’embarras. Il a même cliqué avec elle sur une photo.

Tout cela et bien d’autres font de Roger un vrai sportif. S’il y a d’autres moments de sportivité que nous avons ratés, dites-le nous dans les commentaires. Quel est votre moment de sportivité Roger Federer préféré?