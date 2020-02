Leander Paes révèle la raison qui l’a motivé à jouer en 2020

Il y a 29 ans Leander Paes Il a commencé comme professionnel dans le monde du tennis, probablement sans savoir qu’il aurait une carrière sportive aussi prolifique. Dans une déclaration dont atptour.com Cela a fait écho, le joueur de tennis indien de 46 ans, à succès, est très reconnaissant à toutes les personnes qui l’ont soutenu pendant toutes ces presque trente années d’expérience et révèle également ce qui l’a motivé à jouer une autre année.

Dernier tournoi sur leur terre. “J’essaye de ne pas devenir trop émotif cette année. Je ne pense pas que ce sera très réussi. Ce n’est pas facile de savoir que ce sera mon dernier tournoi ATP en Inde. J’ai gagné ici plusieurs fois, en simple et en double, en couple avec de nombreux joueurs. J’ai joué dans des stades complets en scandant mon nom. Je suis très reconnaissant pour toutes ces années au cours desquelles j’ai reçu autant de soutien. “

Le dernier rugissement. “Le tournoi de Pune est très émouvant pour moi. Je vais appeler cette année au revoir” Le dernier rugissement. “J’espère que je pourrai rugir très fort pour mes fans pour tous les amateurs de tennis dans ce pays.”

Un 2020 de remerciements. “En septembre 2019, j’ai commencé à réfléchir à la meilleure façon de suspendre la raquette. J’ai demandé à toute mon équipe et à mes parents de me donner quelques idées. Ils ont, à l’unanimité, pensé que je devais donner un dernier rugissement, que J’ai dû jouer une autre année. La plupart ont dit que c’était une occasion de remercier les joueurs avec qui je jouais depuis quatre décennies, ainsi que les tournois et les fans du monde entier. “

Une trajectoire de près de 30 ans. “Ce fut une expérience très enrichissante d’avoir une carrière aussi longue. Les 18 titres du Grand Chelem, 97 participations à de tels tournois … Les gens sont ceux qui ont vraiment fait la différence, les gens avec qui j’ai interagi Au cours de ces 30 années, cela a été vraiment spécial. Puisque le tennis est un sport tellement mondial, le fait d’apporter un peu de bonheur aux gens est quelque chose pour lequel je me suis toujours efforcé. “

Paes n’exclut pas de continuer à être lié au monde du tennis. “Je suis convaincu qu’il y aura une seconde vie pour moi, pour former d’autres champions, pour faire de grandes choses et pour divertir de bien d’autres façons. Mais pour Leander Paes, le joueur de tennis professionnel, c’est là que le train s’arrête.”

