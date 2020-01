Leander Paes s’incline lors du dernier Aussie Open avec une défaite au deuxième tour en double mixte

Le dernier Open d’Australie de l’icône du tennis indien Leander Paes a pris fin mardi alors que lui et sa partenaire Jelena Ostapenko se sont retirés de l’épreuve de double mixte. Le duo, qui avait besoin d’un joker pour participer au tournoi, a été battu mardi par les Britanniques Jamie Murray et l’Américaine Bethanie Mattek-Sands en deux sets 2-6, 5-7.

Paes, 46 ans, a annoncé l’année dernière qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2020 et a déclaré qu’il jouerait certains tournois cette année et espérait jouer un dernier Jeux Olympiques à Tokyo. Ostapenko est le champion de Roland-Garros 2017 et a également remporté l’épreuve de double mixte à Wimbldon l’année dernière.

Paes n’est pas entré dans le tirage au sort du double masculin à Melbourne car son classement n’était pas assez élevé pour le même. Au premier tour de l’épreuve de double mixte, Paes et Ostapenko avaient battu le duo australien de wild card Storm Sanders / Marc Polmans dans un super bris d’égalité.

Paes a remporté l’épreuve de double masculin ici en 2012 et a également atteint la finale ici en 2006 et a été triple champion de double mixte à l’Open d’Australie – gagnant en 2003, 2010 et 2015. S’adressant à Indian Tennis Daily après sa première victoire sur ses plus beaux souvenirs de la tournée, Paes avait commenté: “Mon premier match.

Mon premier match du Grand Chelem que j’ai jamais joué a été le terrain numéro 21 juste dans le parc. Et étant jeune, j’étais très timide. Jamais parlé autant comme ça. J’avais l’habitude d’écrire mon calme quotidien, de manger mon dîner, paisible, seul. Je me souviens être venu en Australie en 1990.

Je pensais que je pouvais bien faire. J’avais travaillé très dur au premier tour, j’ai tiré au premier rang junior et tout le monde était du genre «Hé, pas de chance. Vous savez, c’est un tirage difficile ». Pas de soucis, le français s’ouvre »et je pensais pouvoir les battre.

Et puis j’ai rejoué sur le terrain 21 et je les ai battus et je vais en finale. Et puis je me souviens que je peux m’en souvenir maintenant comme c’était la semaine dernière. C’était la première fois que je pensais, hé, je ne suis pas si mauvais sur ce truc. Je peux faire quelque chose parce que jamais, jamais de toute ma vie je ne me suis jamais considéré comme un joueur de tennis technique talentueux.

Je suis athlétique. J’ai le cerveau. J’ai eu la technique. C’était la première fois que je disais, hé, peut-être, peut-être que je peux faire quelque chose avec ça. Si vous m’aviez alors dit que je jouerais pendant tant d’années, je penserais que vous plaisantez.

Je n’aurais jamais imaginé avoir cette belle vie. Je suis très reconnaissant pour les cadeaux, les relations et la motivation. Certains des fans qui me soutiennent maintenant. J’ai commencé à jouer quand leur grand-père était là et son fils a grandi avec moi parce que c’est mon âge.

Puis la fille a grandi avec moi. C’est l’âge d’Elina, 22 ans. Certains sont mariés maintenant et les enfants sont là. C’est vraiment une bonne chose de voir comment vous êtes arrivé à Melbourne, en Australie.

Vous allez à Paris, en France. Vous allez à Miami, Palm Springs. Tu vas à Tokyo. Vous allez, vous savez, de l’Équateur. Aujourd’hui, un de mes jeunes fans du Mexique et de l’Équateur était dans les tribunes aujourd’hui et ils sont venus de Leon, au Mexique. Pour un Indien de Calcutta, ce n’est pas si mal. ”