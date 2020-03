Leander Paes valorise jouer une année de plus sur le circuit

Le report de Jeux olympiques jusqu’à 2021 a laissé le sport dans une mer de doutes. Le tennis fait bien sûr partie de ce groupe. Hier, nous avons avancé l’hypothèse que Federer, dans l’attente de jouer aux Jeux en 2021, aurait reporté tout plan de retrait possible et continuerait à jouer sur le circuit pendant au moins un an de plus.

Le cas de Leander Paes c’est encore plus significatif. Au cri de One Last Roar, la légende indienne contestait ce qui, sur papier, devrait être sa dernière saison dans l’élite. Après près de trois décennies d’expérience, cette année devrait être la fin, et rien de mieux que de le faire à une date qui, assurément, apporte de bons souvenirs: le tournoi olympique. La compétition pour les médailles et la représentation de leur nation ont toujours été l’une des plus grandes motivations du joueur de tennis né à Kolkata, et à 46 ans l’événement japonais n’allait pas être le contraire. C’était la fin parfaite d’une carrière pleine de titres, de reconnaissance et de statut légendaire en Inde. Jusqu’à ce que tout soit tronqué.

Ce fichu coronavirus laisse maintenant Paes dans une situation dans laquelle personne ne voudrait être. Déjà annoncé sa retraite en 2020, le tournoi auquel il se préparait a été annulé, le laissant orphelin de buts. Bronze à Atlanta 96, ce devait être son huitièmes jeux olympiques. Paes a parlé à ESPN et a exprimé ses sentiments à ce sujet: “C’est très difficile. Lorsque nous allons à une compétition comme les Jeux olympiques, les athlètes essaient de pénétrer” notre région “, comme nous l’appelons. Le rythme dont nous avons besoin pour affronter les Jeux Cela consiste en un entraînement brutal et beaucoup de compétition. Nous avons cessé de compter sur le mois d’avril et nous ne savions pas combien de mois encore nous pouvions perdre. Je dois donc applaudir le CIO et le Japon pour la décision qu’ils ont prise, avec tant de millions en jeu. Les Jeux Olympiques ils déplacent les masses, et les reporter est une décision très courageuse“

Bien que Leander applaudisse la position adoptée par le CIO, cela, comme nous l’avons déjà mentionné, le laisse à un véritable carrefour. Déciderez-vous, comme vous l’avez annoncé, de mettre fin à votre carrière en 2020? Ou, cependant, allez-vous vous en tenir à votre objectif principal et attendre contester les Jeux en 2021, 47 ans dans le sac?: “C’est une décision que mon équipe et moi apprécions. Mon père a surtout insisté pour que je joue plus longtemps. Il me connaît bien et sait qu’une fois à la retraite, c’est fini; il n’y a pas de retour Le physique est toujours là, mon esprit et mon équipe aussi. Maintenant je dois me concentrer sur l’adaptation de mon entraînement physique à une longue période sans tennis, ce qui me permettra de revenir sur cette décision. Mon équipe insiste, ils veulent que je conteste mon huitièmes Jeux olympiques et mettre l’Inde dans les livres d’histoire. Nous prendrons bientôt une décision: nous verrons si nous transformerons ce dernier cri en un très long cri“

En dehors de la question qui l’occupe de jour en jour aussi, Paes se repose chez lui et prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le coronavirus. “J’ai choisi d’être à la maison et d’essayer de mieux gérer les technologies par le biais de la visioconférence, du courrier électronique, de toutes les chaînes disponibles. Je le prends très au sérieux, en travaillant très dur. Je pense aussi à ma carrière après le tennis, tout le monde Je m’engage dans une transition très différente: avec un père de 75 ans et une fille de 13 ans, je suis passé de 40 à 45 semaines de voyage par an à essayer de faire en sorte que rien ne manque à la maison et que tout va bien “.

