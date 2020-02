Leander Paes valorise la course pour être la meilleure de tous les temps

Comme celui qui dit, quand le tennis est arrivé, Leander Paes J’étais là. Mais tout touche à sa fin. L’Indien, une des grandes légendes du tennis mondial en modalité double, se dépêche de ses derniers tournois avant de se retirer, avec la tranquillité d’esprit d’avoir été compétitif année après année et d’avoir connu de première main l’évolution du circuit masculin. Leander n’est pas étranger à certains débats, dont il a récemment donné son avis dans un discours recueilli par «The Times of India».

Le joueur de tennis asiatique apprécie la lutte que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic continuent de maintenir. Le premier, auquel il a fait face il y a 19 ans, le considère comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps, devant Rod Laver. “J’ai gagné Roger dans le” qualy “d’Indian Wells en 2000. Federer était alors un joueur prometteur. J’ai déjà souligné beaucoup de choses; je me souviens d’un revers que j’ai lancé contre moi, droit, sur la ligne, qui était comme un rayon laser. Mon Dieu. “Je n’avais jamais vu personne faire ça. Pas même Andre Agassi. Pour moi, Federer est le meilleur joueur de tous les temps. Rod Laver a remporté le Grand Chelem complet en tant qu’amateur et en tant que professionnel, mais pour moi ce que Roger a fait dans son la carrière est incroyable sur toutes les surfaces. ”

“Si vous aimez l’équilibre, la perfection, Djokovic est le meilleur”

Bien que Paes se rende au talent du numéro 3 mondial actuel, il pense que Rafael Nadal finira sûrement par le traverser, dans un combat que le sorpasso définitif pourrait avoir en 2020 ou, qui sait, si Djokovic s’approche ou si Federer frappe un autre coup à Wimbledon ou l’US Open. Au-delà de cela, l’Indien a établi une curieuse façon de différencier les styles entre les «Big 3».

“Je pense que Nadal va battre les 20 Grands Chelems de Roger Federer. En revanche, quand il s’agit de style, si vous êtes quelqu’un de plus classique et élégant, Roger gagne sans aucun doute. Si vous êtes un combattant, avec plus de cœur et de force, Rafa Nadal est votre joueur, mais si vous êtes quelqu’un de plus cérébral, qui aime les mathématiques et l’équilibre, la perfection, Djokovic est le meilleur. “

