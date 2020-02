Leçons tirées du bref séjour d’Ivo Karlovic à Pune

Ivo Karlovic, à quelques semaines de ses 41 ans perdus lors du premier tour de la Ouverture du Maharashtra à Pune le lundi. Mais l’homme que le monde du tennis appelle «Dr. Ivo ”n’est pas encore prêt à y renoncer, malgré la défaite de l’avoir vu baisser les points grâce à son classement finaliste l’an dernier.

Non pas qu’il n’ait pas regretté les occasions qui s’étaient écoulées dans son match contre Cedrik-Marcel Stebe. Karlovic avait six points de rupture dans le premier match de service et deux de plus lorsqu’il tentait de revenir à 2-3. La ruse de Stebe et une coupure de cordon errante ont mis à profit les espoirs de Karlovic dans le set – et comme il s’avérerait, dans le match.

“Lorsque vous avez toutes ces opportunités et que vous ne les utilisez pas, [it’s not] possible c’est un peu difficile de rester positif. C’étaient les opportunités que j’avais et je n’ai pas pu les utiliser », a déclaré Karlovic lors de sa conférence de presse d’après-match.

Pourtant, il n’y a jamais eu un moment dans le match où il a semblé qu’il était hors de cause, malgré son apparence plus épuisée et fatiguée vers la fin. Les efforts de Stebe étaient – dans le prolongement de son retour de blessures – louables.

Karlovic poussant son adversaire physiquement et mentalement à le déjouer, à 40 ans, était tout aussi incroyable. Dans un contexte plus large, Karlovic est capable de faire exactement cela de manière cohérente – indépendamment des victoires ou des défaites – ce qui le rend si inspirant.

Pour Karlovic, cela fait partie de ce qui fait de lui un sportif et plus particulièrement un joueur de tennis. L’âge n’y compte pas pour lui. «Je m’entraîne dur, je travaille dur. je [haven’t begun] de m’entraîner moins que lorsque j’avais 35 ans », a déclaré Karlovic.

«Je ne forme rien de moins. Je ne suis pas plus faible. C’est une question de motivation au quotidien. Avec mon âge, c’est un peu plus difficile maintenant, chaque jour d’être aussi motivé mais j’essaye ». Bien qu’il soit actuellement hors du top 100 de l’ATP – avec un classement encore plus bas après sa sortie précipitée à Pune – les essais du Croate ne l’ont jamais vu s’éloigner plus loin des 100 meilleurs joueurs du monde.

En fait, l’ancien monde non. 14 était le joueur le plus âgé à avoir été retenu pour l’Open d’Australie 2020 et, lorsqu’il a remporté son match du premier tour contre Vasek Pospisil, il est devenu le joueur le plus âgé depuis Ken Rosewall en 1978 à remporter un match au Major.

Curieusement, cette victoire de Rosewall était avant même celle de Karlovic. En parlant de durée de vie, au cours des 20 années qu’il a passées professionnellement, Karlovic a vu l’essor et finalement s’installer dans le style de jeu dominé par la ligne de base.

Il a pris cela dans sa foulée même s’il s’est mis à l’aise avec son jeu de «vieille école». Il «J’y suis habitué. Ce n’est pas nouveau. Je dois juste faire mon exécution. Mon exécution doit être un peu meilleure que ce qu’elle était.

C’est ça, “a-t-il dit, avant de résumer avec ironie,” Voilà comment je suis. Je fais toutes ces volées et tout. C’est un peu old school mais je suis old school aussi ». En fin de compte, au milieu des échanges de base à base de pouvoir, Ivo Karlovic avec son style old-school n’est pas moins intéressant à regarder, rendant même la contemplation de sa sortie du sport difficile pour le public, donc complétant ce cercle peu orthodoxe et pourtant unique. Crédit photo: Tata Open Maharashtra