L’entraînement mental porte ses fruits pour Leylah Fernandez alors qu’elle revendique le cuir chevelu de Sloane Stephens à Monterrey

Leylah Fernandez continue là où elle s’était arrêtée à Acapulco alors qu’elle a évincé un autre grand joueur de Sloane Stephens à l’Open de Monterrey.

L’adolescente a terminé deuxième de Heather Watson la semaine dernière et cette semaine, elle est en quart de finale après être revenue d’un set down pour battre l’ancien vainqueur de l’US Open Stephens 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 en un peu plus de deux heures.

Un autre quart de finale pour 🇨🇦 @ leylahfernandez, âgée de 17 ans, bat les têtes de série no 5 Stephens, 6-7 (4), 6-3, 6-3, à @Abierto_GNP! pic.twitter.com/Fc0A5Xzozk

– WTA (@WTA) 5 mars 2020

Après avoir échangé des pauses précoces dans le premier set, Stephens, cinquième tête de série, a battu le bris d’égalité avant que le joueur de 19 ans ne riposte avec deux pauses dans le deuxième set pour niveler les choses.

Il y a eu une seule pause dans le décideur avec Fernandez qui l’a pris dans le quatrième match et après le match, elle a souligné l’importance de son jeu mental.

«C’était un super match. J’étais un peu nerveux au début. C’est une grande joueuse et elle a remporté un Grand Chelem. Je savais que ça n’allait pas être facile », a-t-elle déclaré.

«J’ai essayé d’utiliser tout ce que j’ai appris, comme oublier le passé et me concentrer sur le présent, et cela m’a beaucoup aidé. J’ai fait beaucoup d’entraînement mental depuis que je suis très jeune et ça porte ses fruits maintenant. “

Prochaine étape pour la joueuse de 19 ans: Elina Svitolina ou Olga Govortsova.

La sixième tête de série Rebecca Peterson a également progressé en battant Kateryna Bondarenko 7-6 (7-2), 7-5, la septième tête de série Wang Yafan a remporté une victoire de 7-6 (7-5), 4-6, 6-3 contre Astra Sharma tandis que la neuvième tête de série Marie Bouzkova a évincé Anna Karolina Schmiedlova 6-4, 6-1.

