L’entraîneur annonce une bonne nouvelle pour Bianca Andreescu avant Indian Wells Masters 2020

La championne en titre de l’US Open, Bianca Andreescu, souffre d’une blessure au genou et n’a pas encore disputé de match au cours de la saison 2020 après une mise à pied de quatre mois. Cependant, l’entraîneur du Canada est confiant quant à son retour aux Indian Wells Masters 2020 la semaine prochaine.

Andreescu a été mise à l’écart du Tour depuis qu’elle s’est blessée au genou lors de la finale WTA 2019. Elle a également été contrainte de se retirer de plusieurs tournois dont l’Open d’Australie 2020.

Les choses vont bien: l’entraîneur d’Andreescu

Andreescu n’est toujours pas à 100%. Cependant, son entraîneur s’attend à ce qu’elle soit 100% en forme avant son retour sans risquer quoi que ce soit et potentiellement plus de blessures. Bien qu’Andreescu ne sache pas si elle jouera à Indian Wells, son entraîneur croit que la Canadienne en proie à des blessures sera prête pour sa défense du titre. cependant,

«Ce fut une longue route, une longue reprise. Surtout récemment, nous avons connu une très bonne dynamique. Les choses sont, je dirais, en bonne forme », a déclaré son entraîneur, Sylvain Bruneau dans une interview accordée à Sportsnet.

“Nous ne prendrons aucun risque”, a-t-il déclaré. «Nous espérons donc que ce sera bien d’aller à Indian Wells, mais nous avons besoin de quelques jours de plus.»

Bianca Andreescu n’est-elle pas apte à la lourde programmation du WTA Tour?

Malgré des problèmes de blessures, la montée de 19 ans en tournée a été fulgurante. Elle a commencé 2019 en dehors du Top 150. Cependant, la jeune a décroché des titres aux Indian Wells Masters, au Canadian Open et à l’US Open. Elle n’a joué que deux tournois entre les deux en raison d’une blessure à l’épaule. Cependant, elle a quand même réussi à terminer la saison sur une bonne note, gagnant une place dans le top-5.

Après avoir surmonté la blessure à l’épaule, Andreescu a été touchée par une autre blessure au genou. La blessure au genou l’a écartée de la tournée et a retardé le début de sa campagne 2020. Bruneau a expliqué que son succès rapide avait entraîné un horaire chargé pour le jeune.

«Je pense que nous devons juste être prudents avec certains autres aspects en ce qui concerne le nombre de tournois surveille ses matchs et le nombre de matchs qu’elle joue, le temps passé sur le terrain. Son jeu était peut-être un peu en avance sur son niveau de forme physique », a-t-il ajouté.

“Et ça vous rattrape et elle n’était pas habituée à cette intensité pendant les matchs et le niveau et je pense que ça l’a rattrapée”, a conclu Bruneau.

Il est évident que jouer trop de matchs de haute intensité a causé des problèmes physiques au Canadien. Avec un style de jeu de grande ampleur, Andreescu devrait certainement améliorer son niveau de forme physique pour survivre sur le circuit pendant une longue période.

