L’entraîneur de Basilashvili sur RG Move: ne serait pas surpris s’il conduisait à de nouvelles protestations

Jan de Witt, l’entraîneur du joueur de tennis Nikoloz Basilashvili, se dit très surpris par la décision de la Fédération française de tennis de retarder le tournoi de l’Open de France du Grand Chelem et ne serait pas surpris si de nombreux joueurs ne participaient pas à l’épreuve reprogrammée.

Dans une interview accordée au site Web de Tennisnet, de Witt déclare: “C’est comme celui de beaucoup d’autres: très surpris. Néanmoins, je m’attendais à une coordination beaucoup plus importante. J’ai appelé mon joueur la veille de la décision – et il je ne savais rien non plus.

Je pense que davantage de communication aurait dû avoir lieu ici. Nous ne pouvons pas maintenant considérer que chacun fait ce qui est le mieux pour lui individuellement. Nous avons un calendrier qui a grandi au fil des ans. Tourbillonner de cette façon n’est certainement pas une bonne idée.

Je ne peux qu’exprimer mon étonnement sur la façon dont cette décision a été prise. Je peux comprendre que les Français sont dans une situation difficile. Mais comme ils l’ont fait, nous ne devrions pas le faire dans notre sport. Je suis très excité de voir comment les joueurs réagissent maintenant, car finalement ils sont les acteurs clés d’un événement.

Même l’Open de France peut l’oublier – lorsque les joueurs disent que nous respectons nos accords avec l’ATP et avec les autres tournois. Le problème est que vous devez jouer deux slams en cinq semaines, ce qui est physiquement difficile pour les meilleurs joueurs.

Nous avons souvent vu combien il est difficile de déplacer le calendrier, même pour une semaine. Je ne serais pas surpris que cela conduise à de nouvelles protestations. De Witt, qui est également un passionné de football, parle des deux sports. “Nous avons un gros avantage et un gros désavantage par rapport au football.

Si la situation s’améliore à nouveau à un moment donné, les footballeurs ont l’avantage de pouvoir simplement monter dans le bus, c’est-à-dire les 20 personnes plus le personnel vraiment nécessaire. Puis ils se rendent à la prochaine ville et y jouent, probablement sans spectateurs.

Le gros inconvénient, cependant, est qu’il y a beaucoup de contacts physiques dans le football. Et donc la chance d’une émission est bien plus élevée que celle de nos joueurs de tennis. D’un point de vue purement sportif, le tennis peut être pratiqué bien plus tôt que tous les sports d’équipe.

Aucun contact physique n’est relativement facile à assurer au tennis. Le tennis est bien sûr aussi un sport télévisé parfait – le monde entier est à la maison et aimerait regarder quelque chose, mais il n’y a rien. Les responsables seront certainement inquiets.

Notre gros inconvénient est de voyager. Nos joueurs viennent du monde entier. Si le voyage ne peut pas être effectué, l’image que j’ai dessinée ne fonctionnera bien sûr pas. “Enfin, parlant de son joueur Basilashvili, De Witt dit:” Je ne suis actuellement pas en mesure de travailler avec mon joueur.

Il était avec notre coach de fitness aux États-Unis, puis est rentré chez lui. Niko est maintenant en Géorgie. Mais même si j’avais une salle de tennis, elle ne pourrait même pas venir ici parce que l’UE est fermée. Cependant, nous avons supposé que la pause durerait plus de six semaines.

Et notre plan était et est que nous fassions une deuxième préparation de saison parce qu’en décembre après la chirurgie du coude de Niko, nous n’avions pas le temps de mener à bien notre plan à 100%. Nous l’avons préparé pour la compétition, mais rien de plus.

Maintenant, l’idée serait qu’il a fait de la rééducation et du fitness pendant encore quatre semaines, pour ensuite être complètement en forme et résilient, que si nous pouvons prédire que nous jouerons à nouveau, nous nous concentrerons pleinement sur le tennis. ”