L’entraîneur de Bianca Andreescu “ espère qu’elle sera prête ” pour Indian Wells, mais insiste pour qu’ils ne prennent pas de risques

Il s’agit toujours d’un cas d’attente et de voir Bianca Andreescu alors qu’elle semble revenir de sa longue mise à pied pour blessure avec son entraîneur qui dit “nous avons besoin de quelques jours de plus”.

Le champion en titre de l’US Open n’a joué aucun tennis de compétition depuis les finales de la WTA en octobre dernier en raison d’un problème de genou de longue date.

Elle devait participer aux événements de Dubaï et du Qatar au cours des deux dernières semaines, mais elle s’est retirée des deux tournois car son équipe estimait qu’elle n’était pas encore à 100%.

La prochaine étape est l’Indian Wells Masters, où elle est la championne en titre et, même s’il reste encore quelques semaines, son entraîneur Sylvain Bruneau dit qu’ils joueront en toute sécurité.

“Eh bien, ça a été une longue route, une longue reprise, mais … ça va bien, surtout récemment, nous avons eu un très bon élan et les choses sont, je dirais, en bonne forme”, a-t-il déclaré à Sportsnet.ca.

«Maintenant, ce n’est même plus à deux semaines du tournoi, alors nous espérons qu’elle sera prête. Elle va juste commencer la compétition quand elle sera… sur le plan des capacités et de la santé, totalement prête et nous ne prendrons aucun risque. Nous espérons donc que ce sera bien d’aller à Indian Wells, mais nous avons besoin de quelques jours de plus. “

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.