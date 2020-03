L’entraîneur de Duke, Ramsey Smith, fait un service sournois contre Nadal à Atlanta

Pendant le match d’exhibition mettant en vedette Rafael Nadal et Grigor Dimitrov à Atlanta, l’entraîneur de tennis masculin de Duke, Ramsey Smith, a eu la chance de jouer contre l’Espagnol. Pendant le point, il a frappé un service sournois contre Nadal, en disant: “J’ai décidé la dernière seconde le service sournois et faire tout son possible pour obtenir un coup droit sur la première balle.

Je sais que Rafa déteste le service sournois, alors j’ai pensé que c’était ma seule chance. Le ballon est peut-être sorti ou non, mais j’ai quand même célébré comme si j’avais gagné le point. “Voici un aperçu de la vidéo.

Vous n’avez pas passé votre lundi à battre @RafaelNadal? Impossible de relier 😎 #GoDuke 🔵😈🎾 | @ramseysmith pic.twitter.com/vWQkvKN8ud – Tennis masculin Duke (@DukeMTEN) 3 mars 2020