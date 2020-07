L’entraîneur de Kyle Edmund et l’ancien entraîneur de Del Potro, Franco Davin, sont positifs à Miami

L’ancien joueur de tennis et entraîneur argentin Franco Davín, l’ancien entraîneur de Juan Martín del Potro et Gastón Gaudio et l’actuel entraîneur du joueur de tennis britannique Kyle Edmund, ont été testés positifs pour le coronavirus il y a quelques jours et seraient en bon état et isolent dans sa maison à Miami selon les rapports des médias argentins.

L’entraîneur de Kyle Edmund, Franco Davin, est positif

Selon le site Web de GrupoLaProvincia, Davin s’est senti un peu mal le week-end dernier et a décidé de subir un test Covid-19. Il a reçu un résultat positif quelques jours plus tard.

Le joueur de 50 ans forme plusieurs professionnels à Miami où il travaille aux côtés d’autres entraîneurs, dont l’ancienne joueuse argentine WTA Patricia Tarabini. Après avoir découvert son résultat positif, Davín a informé Tarabini et tous ceux qui étaient en contact étroit avec lui au cours des derniers jours.

Davín vit à Miami depuis plusieurs années et vit avec sa femme, Mariana, et ses enfants, Nacho et Juana, qui sont en bonne santé. Davin est la dernière figure du monde du tennis à avoir été testée positive pour le coronavirus.

Samedi, le joueur américain Frances Taifoe a révélé qu’il avait été testé positif après son premier match lors d’une exposition à Atlanta. Plusieurs joueurs de tennis, dont le numéro un mondial Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Brona Coric et Viktor Troicki, ont été testés positifs après avoir participé à l’Adria Tour.

Franco Davín a remporté son premier match ATP-tour à 15 ans et 1 mois à Buenos Aires et détient le record de l’ère ouverte pour être le plus jeune joueur à remporter un match nul au niveau tour. Davín a remporté trois tournois en simple sur le circuit ATP, et a atteint un classement en simple au plus haut niveau en carrière de World No.

30 en octobre 1990. Il a entraîné son compatriote argentin Juan Martín del Potro jusqu’en juillet 2015 et a été capitaine de l’équipe argentine de Coupe Davis. En travaillant avec Davin, del Potro a remporté l’US Open 2009. Davín a également entraîné Gastón Gaudio lorsqu’il a remporté l’Open de France 2004 et Grigor Dimitrov de 2015 à 2016.

Sa meilleure performance en slam a atteint les quarts de finale de l’Open de France 1991. Kyle Edmund est actuellement dans le Royaume Unikted et a récemment participé à un événement entièrement britannique, où il a perdu en finale contre Dan Evans.