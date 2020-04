L’entraîneur de Qiang Wang affirme: “Elle m’a refusé un soutien financier”

Thomas Drouet, l’entraîneur de Wang Qiang, et l’ancien partenaire d’entraînement de Marion Bartoli et Bernard Tomic ont accordé une interview intéressante au magazine L & # 039; Equipe. Drouet était également l’entraîneur de Timea Babos. De plus, en 2013, il a été attaqué par le père de Tomic, qui s’est cassé le nez.

Que se passe-t-il pour lui maintenant que la saison de tennis est suspendue et qu’il n’y a donc pas de revenus? Pour répondre à cette question, il a dit:

«J’ai un contrat de 35 à 40 semaines. Lorsque nous avons appris que les tournois seraient annulés au moins jusqu’en juillet, j’ai demandé à Qiang Wang de trouver un accord, de me payer 50% de ma compensation que j’aurais considérée comme des semaines complètes. Mais elle a refusé parce qu’elle ne gagne pas d’argent. Je n’ai droit à aucune aide, je suis donc dans une situation quelque peu précaire, étant donné qu’on ne sait pas quand ils reprendront à jouer.

Nous avons décidé de commencer la formation en Chine à partir du 1er juin, pour trois semaines, puis encore trois semaines à Maurice, mais s’ils annulent toute la saison, cette année, je ne sais pas comment je vais le faire. En général, notre situation est toujours précaire car nous savons bien que la collaboration avec un joueur peut être interrompue à tout moment. Et quelques mois de difficultés doivent être pris en compte.

Mais dans cette situation, nous n’avons aucune certitude économique, et c’est encore pire. Je n’ai aucun revenu parce que j’habite à Maurice. Je vis avec mes économies et j’ai six mois devant moi depuis que j’aide toute ma famille. Maintenant, je vais livrer des pizzas à domicile du 18 au 22 pour gagner de l’argent, pour essayer de ne pas affecter mes économies mais aussi de me sentir utile. Je compte sur la solidarité car les joueurs ont une responsabilité envers leur équipe.

Elle a donné de l’argent aux hôpitaux de Wuhan, ce qui est une bonne chose. J’espère pour moi une petite somme, même juste comme une avance sur mon salaire. J’attends de voir comment la situation évolue. Soit nous trouvons une solution consensuelle, soit je lui demanderai de rompre le contrat et de me payer ce qu’elle me doit, puis je trouverai quelqu’un d’autre. Si j’avais formé le nombre 150 dans le monde, je ne me serais jamais permis de lui demander ceci. Au lieu de cela, elle était dans le top 20 et elle n’est pas. 1 de Chine, elle a réalisé des gains substantiels. “

C’est une preuve supplémentaire de la façon dont les effets économiques de la pandémie de COVID-19 sont devenus un énorme problème pour les joueurs de tennis et les entraîneurs.