L’entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, parle d’échecs pendant que la pause tennis se poursuit

Comme toute la planète, un coronavirus a stoppé le monde du tennis au moins jusqu’à fin avril. Au cours des deux derniers jours, nous avons vu de nombreux tweets et messages intéressants de nombreux joueurs et entraîneurs qui essaient de se divertir pendant que le virus pandémique fait rage, restant principalement chez eux avec des familles.

L’entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a partagé un tweet drôle sur les échecs qui resteront occupés dans les semaines à venir, avec pas grand-chose d’autre à regarder ou à faire ces jours-ci. Après l’avoir qualifiée de carrière en 2012, Ljubicic était resté dans le tennis pendant quelques années avant de pouvoir travailler avec Roger Federer début 2016.

Roger a perdu la finale à Doha contre Milos Raonic et en demi-finale à l’Open d’Australie contre Novak Djokovic, changeant son horaire pour subir une opération au genou le 3 février. Ljubicic a dû attendre jusqu’en avril pour rejoindre à nouveau Roger sur le terrain mais ce n’était pas un problème pour le Croate qui était impatient de ramener Roger sur la voie de la victoire, connaissant la bonne formule pour y parvenir.

Les problèmes avec le genou étaient encore plus graves et Roger a dû sauter le reste de la saison après la défaite en demi-finale à Wimbledon, abandonnant le top 10 pour la première fois en 15 ans et recommençant à l’Open d’Australie 2017.

Avec suffisamment de temps pour tout préparer, Ivan a mené Roger vers deux couronnes majeures cette année-là, conquérant Melbourne après une victoire épique sur Rafael Nadal et ajoutant Wimbledon à son décompte pour la première saison réussie des Majors depuis 2012.

Federer a marqué 54 victoires en 59 matches cette année-là, terminant deuxième derrière l’Espagnol sur la liste ATP et poussant fort en 2018 également, surtout après avoir défendu la couronne à Melbourne pour le 20e et jusqu’à présent le dernier titre majeur.

En février, Roger est devenu de loin le plus vieux no. 1 dans l’histoire de l’ATP, produisant de la magie de son revers comme jamais auparavant et luttant contre des adversaires beaucoup plus jeunes avec facilité. Au cours de la saison précédente, Federer a fait assez pour rester dans le top 3 derrière Nadal et Djokovic, gaspillant une énorme opportunité d’ajouter un autre trophée de Wimbledon à sa collection et espérant plus de bons runs dans la seconde partie de 2020.

Federer a dû subir une opération au genou en février, fixant la date de retour pour Halle si tout se passe bien avec un coronavirus et le tennis reprend d’ici là. “Les échecs nous garderont sains d’esprit (ou nous rendront fous) dans la prochaine période.

Demain, espérons-le, commence le tournoi des candidats. Le vainqueur affrontera Magnus Carlsen en décembre pour le match pour le titre de champion du monde. Restez à la maison, tout le monde! ”