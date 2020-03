L’entraîneur Riccardo Piatti parle de la mentalité et de l’éthique de travail de Jannik Sinner

L’entraîneur Riccardo Piatti insiste sur le fait que son élève Jannik Sinner a la bonne mentalité et il est entièrement dévoué à s’améliorer constamment et à s’améliorer. Sinner, 18 ans, a attiré beaucoup d’attention positive sur son nom l’année dernière et maintenant, beaucoup le considèrent comme un futur multiple champion du Grand Chelem et numéro un mondial.

1. L’Italien a disputé sa première demi-finale de l’ATP à Anvers l’an dernier, avant de tout gagner lors de la Finale Next Gen ATP Finals. Sinner, classé au 73e rang mondial, a atteint son meilleur classement en carrière de 68e place au monde en février dernier.

“La mentalité de Jannik est comme le sport; il aime le sport”, a déclaré Piatti au circuit ATP. “J’aime mon travail et je le fais depuis 40 ans. Il est le même, il aime son sport et il veut être meilleur, s’améliorer et il fait tout pour cela.

Il regarde beaucoup de matchs, s’entraîne beaucoup, et non parce qu’il est obligé de le faire. Parce qu’il sait ce qu’il veut. Il est très facile de consacrer sa vie à un ou deux ans, mais j’essaie de dire à Jannik qu’il doit consacrer sa vie au sport depuis 15 ans. “

Sinner a commencé cette saison avec un dossier de 3-5 au niveau ATP. À ses débuts à l’Open d’Australie, le joueur de 18 ans a battu l’Australien Max Purcell lors de son premier match à Melbourne Park avant de s’incliner face à Marton Fucsovics, de Hongrie, au deuxième tour. Le meilleur résultat de la saison de l’Italien est survenu lors d’un événement ATP 500 à Rotterdam, où il a atteint le quart de finale.