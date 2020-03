Leo Borg et Mans Dahlberg reçoivent des subventions de la Fondation Streber Cup

Les juniors suédois de tennis Leo Borg et Mans Dahlberg ont reçu un soutien financier pour leur carrière dans le tennis – 150 000 SEK chacun de la Fondation Streber Cup, selon le site Tennis.se. C’est la 17e année consécutive que la fondation accorde un soutien financier à de jeunes joueurs prometteurs et sera utilisée pour faciliter leur participation à des compétitions internationales.

Borg, qui représente KLTK et entraîneurs à l’académie du club, et Dahlberg, qui représente TBK de Påvelund et entraîneurs à l’académie de tennis Good To Great, sont tous deux de la génération 2003 et sont actuellement classés non.

109e et 50e au classement mondial junior de l’ITF respectivement. Borg est également le fils de l’ancienne légende du tennis et onze fois champion du Grand Chelem Bjorn Borg. Bengt Moller, qui fait partie de la Fondation, a commenté: “Nous rencontrons des centaines de jeunes de tennis âgés de 14 à 20 ans et il y a de nombreux candidats qualifiés.

Il est toujours difficile de choisir ce qui se sent le mieux pour le tennis suédois. Nous avons maintenant étendu la tranche d’âge à 14-23 ans, car il a été constaté qu’il faut plus de temps pour participer aux tournées ATP et WTA. “La fondation dispose d’un capital d’environ 4 millions de couronnes suédoises et distribue chaque année des bourses dans la fourchette de SEK 300 000 à 400 000.

Depuis la fondation de la fondation, plus de 4,2 millions de couronnes suédoises ont été attribuées grâce à des subventions. Les anciens joueurs qui ont reçu des subventions de la Fondation de la Coupe Streber incluent Gustaf Ström, Caijsa Hennemann, Carl Söderlund, Mikael Ymer, Rebecca Peterson, Elias Ymer, Daniel Windahl, Christian Lindell, Ellen Allgurin, Daniel Berta, Patrik Brydolf, Anna Brazhnikova, Sandra Roma , Nima Madani, Johanna Larsson, Sousan Massi et Ervin Eleskovic.