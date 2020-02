Leo Borg (le fils de Bjorn) s’apprête à faire ses débuts au Challenger Tour à Bergame

Lorsque son père, le 11 fois champion du Grand Chelem Bjorn Borg, a lancé sa carrière, le Challenger Tour n’existait même pas. Mais le légendaire Suédois a très tôt fleuri, représentant pour la première fois son pays en Coupe Davis à seulement 15 ans, alors qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem en 1974 à l’Open de France avant son 18e anniversaire. Son fils Leo, âgé de 16 ans, n’a pas encore fait de telles avancées, se retrouvant 98e au classement junior. Mais il a remporté le plus grand titre de sa carrière à ce jour en décembre à Tel Aviv et aura la chance de faire ses débuts professionnels à Bergame cette semaine.

Bien qu’il n’ait jamais joué à ce niveau, ni même sur le Futures Tour, Borg s’est vu décerner une wildcard par les organisateurs du tournoi de Bergame, aux côtés d’un certain nombre de jeunes joueurs italiens prometteurs. Il devrait affronter un qualifié au premier tour, ce qui signifie qu’il affrontera Tseng Chun-hsin, Sadio Doumbia, Pavel Nejedly ou Filiberto Fumagalli. Le Suédois inexpérimenté sera l’opprimé, peu importe qui il embauche, mais espère sûrement acquérir une expérience précieuse.

Alors que le talent de son père était évident presque dès la première fois qu’il est entré sur le terrain, le senior Borg aurait battu certains des meilleurs juniors suédois à 13 ans, le plus jeune Borg n’a pas encore eu beaucoup d’impact. Sa seule sortie précédente dans l’un des tournois du Grand Chelem juniors s’est terminée par une défaite de qualification au premier tour aux mains de Loris Purroy. Mais il espère être à la hauteur de l’héritage de son père, malgré le fait que Bjorn Borg s’intéresse quelque peu à la carrière de son fils.

Le grand Suédois a tenté de limiter les comparaisons familiales et l’attention des médias, encourageant son fils à s’amuser sur le terrain, ce qui est plutôt en contradiction avec l’approche qu’il a adoptée pour sa propre carrière. En effet, Bjorn Borg, au cours de sa courte carrière, était célèbre pour son comportement glacial sur le terrain et sa poursuite inlassable de la victoire, qualités qui serviraient sans aucun doute bien Leo Borg. Et mardi à Bergame, nous verrons jusqu’où la pomme est tombée de l’arbre.

