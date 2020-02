Leo Borg parle de ses objectifs en tant que joueur de tennis en 2020

Nous parlons de lui depuis si longtemps que cela semble être un mensonge Leo borg J’ai seulement 16 ans. Le fils de la légende mondiale du tennis, Björn Borg, perdure depuis qu’il n’était qu’un enfant et a participé à des événements nationaux en Suède, les comparaisons inévitables avec son père qui génèrent tellement de pression et que s’il n’est pas très préparé, ils peuvent tomber en panne Votre avenir sportif. Votre rôle en tant que acteur dans le film de rivalité Borg vs McEnroe jouant son propre père, il a montré à la planète entière les énormes similitudes physiques et de style de jeu que Leo présente avec son père. Mais la vraie vie est beaucoup plus complexe. Il est vraiment difficile de pénétrer dans le monde compétitif du tennis et c’est là que se trouve ce jeune Suédois, dont l’ascendance est une épée à double tranchant car elle ouvre la voie à certains aspects, tels que la réception d’invitations à des tournois, mais génère des attentes impossibles à satisfaire .

Il y a un peu plus d’un an Björn Borg alerté sans grande retenue de l’énorme potentiel que son fils chérissait et en 2020 il est significatif de le voir déjà concurrencer sporadiquement des professionnels. Débuté dans le ATP Challenger Bergamo 2020 avec une défaite retentissante par 6-3 6-1 avant Chun-Hsin Tseng, 301 du monde à 18 ans, un grand dominateur dans le circuit junior il y a quelques saisons et avec une incroyable histoire de dépassement. Cependant, l’équilibre réalisé par le Suédois est positif. “Ce fut une expérience très positive. Je me suis beaucoup amusé face à un tel défi, je sens que je n’ai pas mal joué et je pense que mon niveau n’est pas loin de pouvoir gagner des matchs à ce niveau”, a expliqué un Leo sur le site de l’ATP. Il a dû faire face à de nombreuses interviews et à une conférence de presse avant le tournoi en raison des attentes que sa présence avait suscitées.

“J’essaie de m’abstraire de tout cela. Les choses se sont bien passées quand j’oublie les comparaisons qu’ils peuvent faire et je me fraye simplement un chemin. Cela m’a coûté beaucoup au début de ma carrière junior, mais maintenant je sais comment gérer cela beaucoup mieux”, avait-il déclaré auparavant. reconnaître qu’il parle beaucoup avec son père, qui n’a pas voyagé à l’événement italien afin de ne pas être une distraction. “Avant chaque match, nous avons parlé. Il m’a appelé cette semaine peu de temps avant d’aller sur la piste et m’a dit de profiter et de ne pas penser à gagner ou à perdre”, a déclaré un homme qui se déclare un admirateur fidèle de Raphael Nadal. “J’adore son esprit combatif et cette capacité innée de se battre pour chaque balle”, a-t-il déclaré.

Interrogée sur leurs objectifs en 2020 et la feuille de route pour les atteindre, Leo borg Surprenez les vôtres et les étrangers avec votre détermination à faire un saut qualitatif cette saison. “Je jouerai fréquemment des épreuves juniors, mais je les alternerai avec des apparitions dans les tournois ITF et l’ATP Challenger Tour. Je veux terminer l’année après avoir ajouté des points ATP et je pense que je suis qualifié pour cela”, a-t-il déclaré. Son prochain assaut contre le professionnalisme sera dans le ATP Challenger Terega Open Pau-Pyrénées 2020, qui se tiendra du 24 février au 1er mars. L’attente sera à nouveau maximale pour voir s’il y a des signes que cet adolescent peut suivre les traces de son père légendaire, Björn Borg.

