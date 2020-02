Leonie Kung, protagoniste surprise à Hua Hin

Le circuit féminin continue de nous offrir des moments inoubliables, bien que plus inoubliables soient pour ses protagonistes. Des joueurs de tennis qui commencent la semaine dans l’anonymat le plus profond et finissent par occuper des couvertures. Qui sait si ce script peut suivre cette fois Leonie Kung. Qui? LEONIE KUNG Un joueur de tennis de 19 ans qui, à partir de la phase précédente, s’est faufilé en finale Hua Hin WTA, un de ces événements sans grande concentration qui se prête toujours à ce type d’aventure.

Kung, né en octobre 2000, apparaît cette semaine dans la position 283º du classement WTA, loin de toujours contester les événements de premier niveau. Mais cette semaine, le défi était précisément celui de raccourcir les distances. La joueuse de Beringen s’est présentée en Thaïlande sans crainte de rien et c’est ainsi qu’elle frappait aux portes. Tout d’abord, laissant le Qualy aéré grâce à ses victoires Yanin Wisitwarapron (6-0, 6-1) et Fang Ying Xun (6-4, 6-3). Comme vous pouvez le voir, la gloire n’était pas très chère, mais il fallait être là pour marquer ces deux manches.

Une fois dans le cadre final, l’examen était déjà réussi. Kung n’avait concouru qu’une seule fois lors du dernier tirage au sort, lorsqu’il a cédé au premier Gstaad 2018 (grâce à une invitation) devant Johanna Larsson (6-4, 6-1). La Suédoise a expliqué les choses à une fille de seulement 17 ans, mais le temps allait lui apporter une deuxième chance. C’est là que commence le parcours héroïque de Léonie jusqu’à sa première finale professionnelle. Triomphe Patcharin Cheapchandej (6-0, 6-3), contre Lin zhu (6-3, 6-1), avant Qiang Wang (7-5, 4-6, 6-4) et, enfin, celui récolté ce matin contre Nao Hibino (7-5, 4-6, 6-3). Je n’avais jamais éliminé une joueuse du top 100, mais d’ici elle saura ce que c’est que de battre les 70e, 27e et 84e du classement.

«Pour l’instant, tout ce que j’essaie, c’est de garder mon calme. Je suis tellement contente de ne pas y croire. J’ai travaillé très dur pour cela et maintenant je vis enfin mon rêve. Je l’apprécie vraiment », a déclaré le Suisse dans des déclarations recueillies par la WTA après avoir remporté leur match de demi-finale. Un duel, soit dit en passant, chargé de drame et de va-et-vient où Kung a dû tirer une expérience qu’il n’a toujours pas à ce stade de sa carrière. Mais cette fois, il a réussi, a réussi à gravir une étape de plus et à s’assurer de mettre le pied dans sa première finale WTA.

Demain, sachant que son nom sera oui ou oui parmi les 160 meilleurs au monde à partir de lundi, le défi transcende au-delà d’un simple chiffre. L’enjeu est de boucler le cercle à une semaine incroyable, pour cela vous devez gagner le pouls d’un vétéran comme Magda Linette, qui a obtenu les meilleurs résultats de sa trajectoire au cours des six derniers mois. Personne n’attendait Léonie ici, donc cela ne devrait pas surprendre si la Suisse prend courage et casse son propre toit le jour du jugement final. Bien sûr, juste pour arriver ici, sa performance mérite déjà une forte ovation.

