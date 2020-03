L’épidémie de coronavirus annule un autre tournoi WTA

Avec près de 58 pays touchés par l’épidémie de coronavirus et le nombre de décès s’élevant à 3 000 dans le monde, il a peur du monde entier. La gravité de l’épidémie dans le pays chinois a conduit à l’annulation du tournoi WTA Kunming Open à Anning.

La ville d’Anning est à 820 miles de l’épicentre du coronavirus, Wuhan. Le tournoi de la série 125K devait se dérouler du 27 avril au 3 mai 2020.

Le dilemme de la Chine pour accueillir les événements de la WTA

«Cette décision a été prise dans le meilleur intérêt de nos joueurs, du personnel du tournoi et de la WTA et de nos fans. Nous avons hâte de participer à Anning en 2021, en même temps que les événements de la WTA Tour 2020 qui doivent avoir lieu cet automne », a déclaré le porte-parole de la WTA.

En Chine, plus de 80 000 cas de COVID-19 ont été confirmés. Avec la gravité de l’épidémie qui s’intensifiait ce mois-ci, un événement WTA à Xi’an, en Chine, a été annulé le 20 février 2020. C’était uniquement en raison de l’épidémie et de la gravité du coronavirus dans le pays chinois.

“Nous surveillons la situation de près car il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de notre communauté WTA, ainsi que de nos fans et supporters chinois”, a poursuivi le porte-parole.

WTA Kunming

“Nous continuons à communiquer avec des experts médicaux à mesure que les informations évoluent sur ce virus et nous continuerons à rester vigilants dans la gestion de cette situation difficile”, a conclu le porte-parole de la WTA.

Les cas COVID-19 sont en plein essor sur le continent asiatique, ce qui menace les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et à l’heure actuelle l’hôte des Jeux olympiques, le Japon a 271 cas confirmés.

Rafael Nadal sur Coronavirus

Le numéro deux mondial Rafael Nadal a fait part de ses préoccupations concernant la terrible situation que traverse le monde entier. Et il aspire à ce que tout se déroule selon le plan des Jeux de Tokyo 2020.

«J’espère qu’il est contrôlé, qu’un remède est trouvé et que cette incertitude est arrêtée, cette psychose, cette peur. C’est la chose la plus importante, non seulement pour les Jeux Olympiques, mais pour l’humanité. Les Jeux Olympiques sont l’un des événements les plus spéciaux au monde », a-t-il déclaré.

Rafael Nadal

Les Jeux Olympiques débuteront le 25 juillet 2020 et les organisateurs ont déclaré qu’ils n’annuleraient ni ne différeraient l’événement quadriennal en raison d’une épidémie de coronavirus.