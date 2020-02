L’épouse de Novak Djokovic, Jelena, revendique une lutte contre la vie privée alors que le Serbe continue de dominer

Dans une interview avec Vesti, Jelena Djokovic, numéro mondial. 1 Novak Djokovic L’épouse a exprimé un profond mécontentement en raison de l’attention excessive du public et du manque d’intimité. Elle a également reconnu qu’être l’épouse du meilleur athlète serbe de tous les temps n’avait pas été une tâche facile.

“Je suis consciente qu’en tant qu’épouse d’un athlète bien connu, je suis peut-être fascinant pour les tabloïds, c’est pourquoi j’essaie de ne pas leur donner beaucoup de matériel à composer à mon sujet”, a déclaré Jelena. “Le développement du savoir-faire et des réseaux sociaux a contribué à créer la vie de personnalités communautaires accessibles en toutes occasions.

Au début, la rencontre ne vous effraie pas principalement car elle peut vous apporter quelques ennuis. Nous apercevons des personnalités publiques et pensons que ce genre de publicité est acceptable. Mais au fil du temps, vous… manque d’anonymat, vous n’avez pas l’intimité nécessaire pour faire ce que vous voulez à tout moment, dans n’importe quelle situation.

J’ai résolu cela concernant la façon dont je me vois et m’amuse et ce que le public attend, je choisis de ne pas me décevoir. “Jelena et Novak se sont mariés en 2014. Ils sont parents de deux enfants, un fils, Stefan né en 2014 et sa fille Tara. né en 2017.

Jelena est la cofondatrice et chef de la direction (PDG) de la fondation éponyme Novak Djokovic de Djokovic. La fondation se concentre sur la fourniture d’une éducation préscolaire en s’associant à des établissements d’enseignement dans leur pays d’origine, la Serbie.