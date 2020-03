Journée historique pour l’équipe équatorienne de la Coupe Davis. Après avoir mis 2-0 hier à égalité contre le Japon, l’équipe dirigée par Raul Viver a remporté un ticket pour la phase finale de la Coupe Davis qui se jouera à Madrid. Au troisième point de la cravate, le couple formé par Diego Hidalgo et Gonzalo Escobar ils ont réussi à vaincre 7-6 (3) et 6-3 le duo formé par Ben Mclachlan et Yasutuka Uchiyama, réalisent ainsi un exploit qu’ils n’oublieront jamais.

