L’Équateur rend hommage à la Coupe Davis

Il n’est pas facile de nager à contre-courant, de surmonter les obstacles financiers, administratifs, physiques … mais la passion peut faire plus. Et c’est que l’amour pour le tennis est plus évident que partout ailleurs, dans les courts où les manches sont jouées loin du centre de l’attention, qui réunissent les “malades” du tennis dans les pays où ce sport n’est pas une référence et Ils réunissent les espoirs et les rêves de quelques-uns pour le voir grandir dans son pays.

Et c’est ce qu’il a réalisé Équateur cette fin de semaine. L’équipe sud-américaine a fait un week-end de rêve dans le match nul joué contre le Japon, et de retour dans le Groupe mondial de la Coupe Davis après dix ans loin de la lutte pour le titre. Le haut niveau de ses joueurs, les pertes de l’équipe japonaise et le fait que le match nul se soit déroulé à huis clos ont été les clés de ce succès.

Le capitaine de l’Équateur, Raul Viver, était fier de la performance de ses joueurs: “C’est l’un des jours les plus importants de ma vie. Ces gars travaillent très dur et sont très engagés dans cette compétition. Ils représentent leur pays de la meilleure façon qu’ils le savent. Je connais l’effort qu’ils ont mis non seulement ce week-end, mais dans les derniers qualificatifs. Nous devons accorder beaucoup de crédit à cela malgré le peu de soutien financier que nous recevons. Il est difficile d’exprimer avec des mots l’émotion que j’ai ressentie quand j’ai vu que le dernier reste d’Uchiyama partait à l’extérieur. Au début, je ne l’ai pas fait. Je pouvais croire et je ne savais pas si ce que je vivais était vrai ou un rêve. “

Diego Hidalgo, protagoniste du double d’aujourd’hui: “Nous avons très bien joué tout au long du match et nous avons été très solides lorsque nous étions avec le service. Ce n’est pas seulement le mérite des joueurs qui ont joué en double aujourd’hui, mais aussi Roberto Quiroz et Emilio Gómez pour leurs victoires d’hier dans la Nous sommes dans un rêve et nous voulons vraiment aller à Madrid et profiter de cette expérience. Peut-être le fait que la cravate a été jouée à huis clos par le coronavirus nous a profité. “

Gonzalo Escobar défend son équipe: “L’obtention du classement nous montre que nous méritions d’être dans le tirage au sort final. Je pense que nous avons le potentiel pour continuer à nous améliorer et continuer à écrire l’histoire de notre pays. Nous avons montré cette semaine que parfois le classement n’a pas tellement d’importance, et que dans la Coupe Davis peut arriver n’importe quoi. Peut-être que le Japon n’a pas été à son meilleur en n’ayant pas ses plus hautes stars, mais nous en avons profité pour gagner et écrire l’histoire “, a-t-il conclu.

.