L’Equipe diffuse Roger Federer contre Rafael Nadal Cape Town

Avec 39 couronnes majeures à partager entre eux au cours des 17 dernières années, Roger Federer et Rafael Nadal se préparent pour une autre descente en profondeur lors de l’un des événements de tennis les plus importants de Melbourne, prêts à se battre pour le titre avec Novak Djokovic et les plus jeunes prétendants.

Après l’Open d’Australie, Nadal s’envolera pour le Koweït où il ouvrira l’Académie et jouera un match d’exhibition avec David Ferrer le 5 février au tout nouveau complexe ultramoderne. Deux jours plus tard, Roger Federer et Rafael Nadal uniront leurs forces au Cap, embrassant le “Roger Federer – Rafael Nadal Match In Africa” ​​devant 50 000 spectateurs!

La prestigieuse L’Équipe diffusera le match en France, offrant à de nombreux amateurs de tennis une chance de voir ce qui devrait être la rencontre record devant autant de spectateurs. Depuis Miami 2004, Rafael Nadal et Roger Federer se sont rencontrés pas moins de 40 fois lors des matchs officiels, se battant sur presque tous les courts de tennis importants du monde et réalisant certaines des rencontres les plus mémorables de notre sport.

Parallèlement à leurs tâches régulières sur le Tour, deux légendes ont eu l’occasion d’organiser huit réunions non officielles depuis la première à Séoul en novembre 2006, offrant une chance à une foule à Majorque, Zurich, Madrid, Abu Dhabi, Oregon et New Delhi de profiter dans leur magie d’une manière plus détendue par rapport à ces graves affrontements ATP Tour.

Après plus de quatre ans, le temps est venu pour une nouvelle rencontre intrigante entre les joueurs qui détiennent 39 titres majeurs dans leurs cabinets, avec le “Roger Federer – Rafael Nadal Match In Africa” ​​au Cap prêt à gronder le 7 février 2020 , devant une foule de 50 000 personnes!

Avant l’événement principal, Federer et Nadal donneront le coup d’envoi du court dans le choc des doubles avec Bill Gates et le comédien sud-africain Trevor Noah, ce qui garantit d’être l’un des événements sportifs de l’année en Afrique du Sud.