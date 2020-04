L’équipe espagnole de Coupe Davis, réunie pour rejouer

La situation actuelle du tennis nous permet de voir les meilleurs joueurs du monde assis, discutant quotidiennement de l’avenir de notre sport. C’est arrivé récemment sur un programme de la Fédération royale espagnole de tennis, qui a rencontré les membres de l’équipe championne de la Coupe Davis 2019 pour discuter de ce qui peut arriver avec le tennis en Espagne.

Sergi Bruguera était accompagné de Roberto Bautista, Feliciano López, Pablo Carreño y Marcel Granollers. Ensemble, ils ont discuté de divers points d’intérêt qui se réfèrent avant tout à la pratique du sport de raquette dans notre pays. En ce sens, ils étaient assez unis: le tennis pourrait revenir bientôt et tout doit être fait pour y arriver. “C’est l’un des sports qui commence avec le plus d’avantages pour qu’il puisse être rejoué, ne parlant que de ce qu’est le jeu lui-même. Il y a deux joueurs seuls, l’un très loin l’un de l’autre; il n’y a pas de contact physique et nous n’avons pas besoin d’être au Métro à proximité. Le circuit est plus compliqué, mais en ce qui concerne l’entraînement, c’est l’un des sports les plus simples en termes d’entraînement sans contact avec personne “, a expliqué un Bruguera soutenu par ses compatriotes. “C’est une chose d’ouvrir un club social et une autre que nous avons la possibilité d’aller nous entraîner et ensuite de continuer l’isolement. Plus tôt nous pourrons retourner à la routine et à la normalité, mieux ce sera pour nous. Le tennis est notre métier, nous sommes depuis deux mois au chômage et cela affecte beaucoup. Espérons que peu à peu nous pourrons revenir sur la piste “, a expliqué un Roberto Bautista qui soutient l’opinion du capitaine.

Feliciano López, l’un des plus touchés par cette situation (son tournoi, le Mutua Madrid Open, n’aura pas lieu) a également été assez franc à cet égard: “Quel que soit le temps nécessaire pour récupérer le circuit, les athlètes ont besoin d’une solution pour refaire notre travail. Nous sommes au chômage depuis deux mois et au tennis il n’y a pas de contact. Nous voyons des athlètes inventer des choses pour s’entraîner à la maison, dans des milliers de disciplines différentes, donc je pense qu’il est temps de réfléchir à la façon de faciliter le retour à notre entraînement. Je pense qu’il est temps d’ouvrir petit à petit et de nous donner la possibilité d’aller sur un court de tennis. Si vous y allez avec une personne, vous jouez et vous rentrez chez vous sans blesser personne. J’espère que nous avons cette opportunité. “

Mais dans quelle mesure les meilleurs joueurs seraient-ils prêts à retourner devant les tribunaux? Le feraient-ils avec un gant en latex qui éviterait une possible contagion lors de la réception du ballon? C’était l’une des questions posées et sur laquelle il y avait des opinions intéressantes. “Moi qui joue à l’envers avec deux mains jouant avec un gant en latex je trouve ça compliqué (rires). Parfois, quand j’ai eu une ampoule qui m’empêche de prendre la raquette normalement, j’ai utilisé un gant de golf pour me protéger. Oui c’est la seule façon de le faire, vous faites l’effort, mais Ce ne serait pas idéal“, a admis Pablo Carreño, une opinion que ses contemporains partagent en raison de la particularité du revers.” Sauf Feli, qui a le revers d’une part, le reste je pense que nous avons compliqué. Avec ce gant, nous n’aurions aucune sensibilité ni avec la poignée ni avec le ballon. Pour nous, jouer au tennis avec des gants, c’est comme un footballeur jouant pieds nus“dit un baptiste assez énergique.

Enfin, les joueurs de tennis ont discuté du différend Circuit des tournois nationaux. L’idée de la Fédération est d’organiser six événements pour le top 100, 12 tournois pour les joueurs entre 90 et 500 dans le monde et des bourses possibles et des prix accrus pour ce dernier. “C’est une très bonne initiative pour rester actif, avec des matchs de niveau, et pour les joueurs avec un classement inférieur c’est une entrée d’argent qui leur permet de couvrir les dépenses des entraîneurs, entraîneurs … au niveau de la compétition, c’est une très bonne aide économique pour les joueurs qui en ont besoin,“Granollers en a parlé. Pour sa part, Pablo Carreño a également adopté une vision différente, celle du fan:” C’est aussi bon pour les fans, du point de vue des fans, je manque de regarder le tennis en direct. Un tournoi national avec les meilleurs joueurs réjouirait un peu les fans et ce serait très bien à tous égards. “

Enfin, Feliciano a réfléchi à la possibilité que ce circuit emmène le tennis dans de nombreuses provinces espagnoles et a laissé un message de force face à la situation. “J’espère que ce petit circuit peut être fait. De cette façon, nous pouvons également emmener le tennis dans de nombreux endroits en Espagne qui n’ont pas l’habitude de nous voir jouer. C’est une très belle initiative et j’espère que cela pourra être réalisé. En ce moment, nous devons tous nous réinventer” , soyez unis et faites ce que vous pouvez pour que le tennis puisse survivre. Les situations difficiles viennent, le tennis en souffrira mais ce ne sera pas le seul sport. C’est le bon moment pour la Fédération et les joueurs d’assumer le leadership et de sauver cette situation. “

