L’erreur incroyable qui a coûté à l’équipe britannique le lien contre l’Australie

Plus tôt cette semaine, le lien entre l’Australie et la Grande-Bretagne à la Coupe ATP a suscité beaucoup d’émotion et de drame pour les fans. Nick Kyrgios et Dan Evans ont tous deux remporté leurs matchs pour que l’égalité soit de 1-1. Lors de leurs victoires, les deux joueurs ont également réussi de bons coups.

Dans le double décisif, le duo australien, de Kyrgios et Alex De Minaur, a réussi à sauver quatre balles de match contre Jamie Murray et Joe Salisbury, et a atteint la demi-finale à l’issue d’un incroyable super tie-break (18-16).

Et sur l’un des points de match, Murray a raté un tir facile qu’il aurait fait la plupart des autres occasions.

Ce 👏 point 👏 l’avait 👏 tout # # ATPCup | # Final8 | #GBRAUS pic.twitter.com/qpXgwSWr1a – ATPCup (@ATPCup) 9 janvier 2020

C’est juste une compétence sensationnelle!

😱

Dan Evans avec l’un des plus grands lobs que vous ne verrez jamais! #ATPCup pic.twitter.com/mP8xw9az7G – ATP Tour (@atptour) 9 janvier 2020

Este es el match point que decía … ¡TREMENDOOOO! https://t.co/Yv0wPJFC76 – Nacho Mühlenberg (@NachoMuhlenberg) 9 janvier 2020