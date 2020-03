Les 10 meilleures chaussures de tennis pour hommes pour 2020 – [In Depth Review +Buyers Guide]

Tout comme le choix de la meilleure raquette de tennis, quand il s’agit de trouver les bonnes chaussures de tennis, plusieurs facteurs entrent en jeu.

La plupart des joueurs ont tendance à choisir leur marque et leur couleur. Cependant, vous devez également penser à votre type de pied (tout le monde marche et court un peu différemment et différentes chaussures peuvent améliorer les performances / prévenir les blessures), la surface sur laquelle vous jouez le plus souvent, votre style de jeu et enfin la taille / forme de votre pied .

Alors que de nombreux joueurs récréatifs joueront dans des entraîneurs de course, si vous commencez à jouer avec n’importe quelle fréquence, vous vous rendrez vite compte à quelle vitesse ils s’usent.

Les chaussures de tennis appropriées sont conçues pour résister à une usure importante, permettant de nombreux arrêts et démarrages, pivots, glissades et mouvements latéraux.

Toutes les chaussures que j’ai choisies ci-dessous offrent un soutien latéral supplémentaire, des matériaux robustes, un bon amorti, des niveaux décents d’absorption des chocs et des semelles et des embouts renforcés.

En tant que personne avec des pieds assez larges et une tendance à me couper les orteils en jouant, j’ai essayé pas mal de chaussures différentes au fil des ans de Nike, Asics, Babolat et Prince dans la quête de la chaussure parfaite, donc j’ai pu pour tester (et continuer à le faire) beaucoup de ce qui est proposé.

Donc, même si je n’ai pas essayé toutes les chaussures de tous les fabricants (j’y travaille lentement), j’ai essayé la plupart des meilleures ventes et un mélange de chaussures légères orientées «vitesse» et de chaussures plus lourdes et plus durables.

En conséquence, ce guide vous aidera à trouver une chaussure de tennis qui offre un bon niveau de confort, d’agilité et qui ne tombera pas en morceaux après deux semaines. Commençons donc!

Un petit mot d’avertissement. Si vous êtes dans la phase de recherche, vous avez sans aucun doute trouvé plusieurs articles sur les meilleures chaussures de tennis. Naturellement, ils prétendent tous mettre en évidence les meilleures chaussures de tennis sur le marché en ce moment, mais généralement, ils sont loin. Bien qu’il existe de bonnes informations, je voudrais honnêtement prendre la plupart du contenu avec une pincée de sel. Dans l’ensemble, il s’agit de sites Web génériques qui écrivent sur chaque produit sous le soleil, des poêles à frire aux chaussures de tennis. Dans 99% des cas, l’auteur n’a aucune idée de ce dont ils parlent et n’a jamais porté les chaussures en question. Toutes les chaussures que je recommande ci-dessous ont été portées sur le terrain et testées.

Mon meilleur polyvalent pour 2020



Vous êtes pressé et vous voulez obtenir la meilleure chaussure sans lire mes critiques complètes? La Gel Resolution 8 est ma recommandation pour la plupart des joueurs car c’est une si bonne chaussure polyvalente.

Asics Gel Resolution 8

La Gel Resolution est l’une des chaussures de tennis les plus populaires jamais fabriquées. Plusieurs pros les portent comme Gael Monfils, Johanna Konta, Fabio Fognini et ancien Novak Djokovic avant de passer à l’Asics Court FF Novak.

Cette dernière version est la 8e itération et voit Asics apporter une nouvelle tige en PU avec un maillage qui a une zone d’orteils plus large. Leurs Dynawrap et Dynawall aident à verrouiller le pied et offrent le plus haut niveau de soutien et de stabilité. Ils ont également amélioré la semelle extérieure de cette chaussure avec des points de pivot améliorés.

Ce qui distingue cette chaussure et en fait mon premier choix, c’est sa performance globale. Avec un soutien, une stabilité et une durabilité de premier ordre, vous obtenez également une chaussure confortable, bien rembourrée et à sensation rapide. Une garantie de durabilité de six mois sur la semelle extérieure complète également parfaitement les choses.

Les joueurs à la recherche d’une chaussure de tennis haut de gamme qui leur donne tout ce dont ils ont besoin peuvent acheter la Gel Resolution 8 en toute confiance.

> Voir les tarifs de Gel Resolution 8

Qu’est-ce qui fait une bonne chaussure de tennis?



Une bonne chaussure de tennis n’est pas une taille unique (jeu de mots) car la plupart des joueurs apprécient certains aspects d’une chaussure plus que d’autres. Certains veulent ultra-léger pour aider à la vitesse du pied; d’autres préfèrent le soutien pour éviter de rouler à la cheville.

En général, cependant, la plupart des joueurs recherchent un mélange des propriétés suivantes:

Confort

Durabilité

La stabilité

Soutien

Traction

Tous les fabricants de chaussures de tennis produisent des chaussures qui offrent ces caractéristiques, et ils ont généralement différentes gammes de produits qui tentent soit d’offrir toutes ces choses en quantités égales comme une chaussure «polyvalente».

Et puis avoir des modèles spécifiques qui se concentrent davantage sur un domaine, par exemple durabilité, au détriment d’un autre, par ex. vitesse (ou léger).

Un excellent exemple de cela est la Gel Resolution qui est conçue pour être une polyvalente durable, par rapport à la Solution Speed ​​FF, qui est une chaussure légère. Bien qu’ils soient similaires, leurs performances sont assez différentes.

Mes choix ci-dessous sont principalement axés sur la durabilité. La plupart des joueurs de club n’ont pas le luxe d’un accord d’approbation, et d’après les questions que je reçois par e-mail, la durabilité a tendance à être la principale chose que les joueurs recherchent. Beaucoup sont souvent prêts à renoncer à un peu de confort en échange de ne pas avoir à sortir leur portefeuille à intervalles plus réguliers.

Enfin, avant de commencer, voici quelques observations générales sur les marques grand public; il est raisonnablement bien admis que les chaussures Nike, pour la plupart, ont tendance à être très confortables et élégantes, mais souffrent en termes de durabilité.

Avec Adidas, vous aviez historiquement la ligne Barricade qui est lourde, super stable, solidaire et très durable, mais cela a également rendu le modèle relativement inconfortable. À l’autre extrémité, vous avez l’Ubersonic, qui est super léger et confortable mais pas aussi stable ou durable.

Les Asics font un travail phénoménal d’être très bons dans presque tous les aspects en termes de performances et sont confortables, c’est pourquoi ils sont maintenant mes chaussures de choix.

Vous avez alors des marques moins connues et dans certains cas moins chères qui produisent des produits d’excellente qualité comme Lotto, Mizuno, K-Swiss, Babolat et Yonex.

Toutes les chaussures que j’ai testées sont toutes des versions de court car je joue plus souvent sur les terrains durs. La plupart de ces modèles ont des versions en terre battue qui effectuent la même chose, le seul vrai changement est la semelle qui a été adaptée aux trucs rouges avec ce design à chevrons classique plutôt que le motif mixte habituellement vu sur les chaussures de tennis dures.

Astuce: vous pouvez économiser de l’argent en achetant des chaussures phares de l’année dernière



La plupart des grandes marques mettent à jour leurs conceptions sur une base annuelle ou semestrielle sans vraiment changer les performances de la chaussure.

Cela signifie que le modèle «plus ancien» peut souvent être acheté à des prix défiant toute concurrence; par exemple, le Mizuno Exceed que je recommande ci-dessous est maintenant à l’itération 4. Mais l’Exceed 3 est toujours une chaussure fantastique et peut être achetée à 40% moins cher que le 4, ce qui est un peu évident.

De temps en temps, il y a des changements dans la construction. Par exemple, je pense que le Gel Resolution 8 est une amélioration significative par rapport au Gel Resolution 7. Il est plus flexible, a une zone d’orteil plus spacieuse et fonctionne mieux. Aurais-je quand même acheté le 7 si le prix était correct? Oui, mais je préfère le 8 dans l’ensemble.

Dans toutes mes sélections ci-dessous, je mettrai en évidence la zone dans laquelle chaque chaussure fonctionne bien et partout où elle n’est pas à la hauteur. Je dirai également si je pense que c’est nettement mieux que le modèle qu’il remplace.

Comparaison rapide des meilleures chaussures de tennis actuellement sur le marché



Voici ce que je considère comme les meilleures chaussures de tennis que vous puissiez acheter en 2020.

Regarder de plus près mes chaussures de tennis préférées



Jetons un coup d’œil à chaque chaussure plus en détail. Certains des choix ont également été examinés dans leur intégralité sur un poste dédié, donc s’ils sont sur votre liste restreinte et que vous souhaitez plus d’informations, cliquez pour lire la critique complète.

Asics Court FF 2 – Mon premier choix pour 2020



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

J’ai examiné la Asics Court FF 2 à la fin de 2019 et elle est rapidement devenue ma chaussure de tennis préférée, remplaçant une paire de Gel Resolution 7 que je portais depuis longtemps.

Ils sont la chaussure de choix pour Novak Djokovic et présentent une conception de chaussette mono qui aide à maintenir le pied en sécurité et aide à vous sentir connecté au court. Tout le monde n’aime pas la chaussette mono, mais pour moi, elle offrait une sensation de confort, était facile à monter et donnait une agréable sensation de connexion au court malgré qu’elles soient plus hautes que certaines chaussures plus légères.

La Court FF 2 est mon premier choix car c’est une excellente chaussure polyvalente. Très confortable, excellente durabilité et ils n’ont nécessité aucun temps de rodage.

Sont-ils nettement meilleurs que le Court FF d’origine? Je dirais légèrement, je les préfère dans l’ensemble, mais certains joueurs préfèreront la tige plus souple de la chaussure Court FF 1 et dans la vente, cela vaut la peine d’être acheté.

Avantages

Très confortable

Offrent un excellent soutien et stabilité

Durabilité supérieure à la moyenne

Les inconvénients

Certains joueurs pourraient préférer une tige en plastique plus souple / moins

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

387g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Lire la critique complète de Asics Court FF 2

Asics Gel Resolution 8 – À égalité avec la Cour FF 2



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

La deuxième version de la gamme Asics Gel Resolution est la deuxième sur ma liste et une nouveauté pour 2020, et c’est la 8e génération de leur chaussure la plus populaire.

C’est le modèle le plus lourd et le plus durable d’Asics, et il fonctionne exceptionnellement bien. J’ai passé en revue les chaussures au début de l’année et je les ai trouvées les meilleures chaussures Gel Resolution à ce jour.

La combinaison globale de stabilité, durabilité et confort est, à mon avis, la meilleure de toutes les chaussures du marché. Cette chaussure particulière a été développée aux côtés de Gael Monfils qui est l’un des gars les plus athlétiques en tournée et semble résoudre certains des problèmes rencontrés par certaines personnes avec le modèle Gel Resolution 7 en termes de confort et d’étroitesse de la zone des orteils.

Ce que j’aime dans ce modèle, c’est que le confort n’est pas compromis malgré qu’il soit très stable et solidaire. Cela ne se produit généralement pas avec des chaussures avec ce niveau de durabilité, c’est donc un premier choix pour quiconque joue au jeu.

Est-il bien meilleur que le Gel Resolution 7? Je dirais que oui, il est plus flexible sur la partie supérieure et la zone des orteils, et la largeur de la zone des orteils est améliorée.

Je pense qu’ils sont aussi plus confortables, mais la Gel Resolution 7 n’est pas devenue une chaussure moche du jour au lendemain, donc, à un prix réduit, vous pourriez obtenir un meilleur rapport prix / performances.

Avantages

Très confortable

Offrent un excellent soutien et stabilité

Garantie semelle extérieure de 6 mois

Les inconvénients

Pas la chaussure la plus respirante

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen

Cambre:

Moyen

Roder

Légère

Poids

405g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Lire la critique complète de Asics Gel Resolution 8

Adidas adizero Ubersonic 2 – Meilleure chaussure légère



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Ramenées en raison de la demande des clients après le lancement par Adidas de la troisième itération de leur ligne Ubersonic, les Ubersonic 2 sont ma chaussure légère préférée et idéale pour les joueurs qui aiment une sensation rapide et légère sur le court.

J’ai mis ces chaussures en troisième position sur ma liste, car dans l’ensemble, j’apprécie davantage la durabilité du Gel Resolution 8. Pourtant, je sais que pour beaucoup de joueurs, ils pensent que les chaussures durables leur donnent une sensation de lenteur sur le terrain, en particulier sur les surfaces comme l’argile qui ne sont pas si dures sur les semelles.

Ce n’est pas le cas avec les Ubersonic 2 et la vitesse et l’efficacité sont excellentes. Le seul inconvénient pour certains joueurs sera l’ajustement des chaussettes et l’absence de langue, ce qui les rend plus difficiles à enfiler pour certains.

Avantages

Très léger

Excellent confort

Bonne stabilité même si sa construction est légère

Les inconvénients

La construction des chaussettes les rend plus difficiles à enfiler

Certains joueurs se plaignent que les lacets sont trop minces (mais assez faciles à changer)

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

352g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Mizuno Wave Exceed Tour 4 – Léger avec une durabilité décente



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Mizuno est une marque que j’associe davantage au golf, mais ils font plus leur apparition sur le circuit ATP en parrainant tardivement plusieurs joueurs avec des vêtements et des chaussures.

Ils sont très populaires auprès de nombreux joueurs de double, et Roberto Bautista Agut est probablement leur joueur le plus important en simple. Il porte la Mizuno Wave Exceed Tour 3 AC qui est une chaussure de qualité6.

Ma recommandation ici est l’Exceed Tour 4 car il est plus facilement disponible, cependant, si vous pouvez toujours trouver les modèles Exceed 3 en stock, obtenez-le au lieu d’être moins cher.

De parler à un ami qui porte des chaussures de tennis Mizuno depuis 3 ans, l’Exceed offre beaucoup de soutien et une bonne traction dans un ensemble léger. La durabilité est également supérieure à la moyenne dans leurs tests. La meilleure description que je puisse donner est qu’il s’agit d’une version légèrement moins costaud du Gel Resolution 7 ou 8.

Enfin, le consensus avec Mizuno est qu’ils fonctionnent légèrement, donc beaucoup de joueurs ont tendance à descendre d’une demi-taille.

Avantages

Très léger

Excellent confort

Bonne stabilité même si sa construction est légère

Les inconvénients

Certains joueurs se plaignent du glissement du talon les obligeant à lacet ultra-serré

Ils sont assez rigides à la sortie de la boîte, donc nécessitent une effraction

Détails de la coupe

Longueur

Longue

Largeur

Moyen

Cambre

Moyen

Roder

Légère

Poids

326g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Babolat Jet Mach II – Une option solide et légère



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Bien qu’il soit plus célèbre pour ses raquettes de tennis et ses cordes en boyau naturel qui sont largement utilisées sur les circuits ATP et WTA, Babolat propose également une gamme de chaussures de tennis de bonne qualité.

L’un de mes favoris est le Babolat Jet Mach II car ils sont super légers mais offrent toujours d’excellents niveaux de soutien grâce au Kevlar et au polyamide dans la tige.

En conséquence, pour les joueurs qui aiment cette sensation de pied grâce à des chaussures légères mais qui veulent toujours cette confiance, leur pied ne glissera pas lors des déplacements dans les coins, le Mach II est un bon choix.

Naturellement, ce ne sont pas les chaussures les plus durables, mais elles sont facilement comparables à d’autres chaussures axées sur la vitesse / la performance et ont du caoutchouc Michelin dans les semelles.

Sont-ils bien meilleurs que le Jet Mach I? Il s’agit plus d’une mise à jour subtile, ils offrent donc des performances similaires au modèle précédent. Bien qu’ils se sentent un peu plus larges et moins serrés au pied, donc si vous pouvez trouver le Mach I à un prix budget, allez-y.

Enfin, sachez que les chaussures Babolat ont tendance à être petites, et la plupart des clients et des détaillants recommandent de monter d’une demi-taille pour compenser.

Avantages

Très léger

Un grand soutien

Idéal pour les joueurs qui aiment une sensation au ras du sol

Les inconvénients

Pas le plus durable

Courez un peu petit, donc pas bon pour les pieds larges. Montez de moitié ou de taille normale.

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Légèrement étroit

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

302g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Yonex Power Cushion Eclipsion



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

La Yonex Power Cushion Eclipsion est la chaussure de choix pour Stan Wawrinka, et c’est la chaussure phare de Yonex pour le soutien, la stabilité et la durabilité.

L’un de mes partenaires de frappe est le porteur de longue date de chaussures Yonex et pense que l’Eclipsion est à la hauteur des exigences de soutien et de stabilité, mais n’est pas la plus durable.

La chaussure elle-même a une plaque Power Graphite Drive qui offre beaucoup de soutien et de stabilité, mais cela donne également aux chaussures un ajustement raisonnablement rigide et étroit, ce qui signifie qu’elles ont besoin de beaucoup de temps de rodage.

La traction est également impressionnante sur l’Eclipsion grâce au motif à chevrons multidirectionnel. Pourtant, la durabilité n’est pas la meilleure et est inférieure à certaines des autres chaussures de ce guide.

Avantages

Grande traction

Empeigne rigide offrant une bonne stabilité

L’une des chaussures les plus belles du marché

Les inconvénients

Nécessite beaucoup d’effraction

Pas le plus durable

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Légèrement étroit

Cambre

Moyen

Roder

Un peu juste

Poids

355g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Air Zoom Vapor X – La chaussure de choix de Roger Federer



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Avant de devenir un converti Asics, la Nike Vapor 9.5 était ma chaussure de tennis de choix pendant plusieurs années. Principalement pour le design élégant car je pense que c’est l’une des meilleures chaussures du marché.

La raison pour laquelle j’ai changé était que je trouve Asics à la fois plus durable et plus confortable personnellement, mais la Vapor X est toujours une chaussure décente que j’ai dû l’inclure dans la liste.

Léger, confortable et très respirant. Le seul endroit où il se laisse aller est la durabilité. Un peu attendu car ils sont commercialisés comme une chaussure de tennis de vitesse, mais ils sont légèrement meilleurs dans le X par rapport aux 9.5 désormais abandonnées.

Un autre changement par rapport aux 9.5 est que le X semble jouer un peu plus lisse (peut-être pourquoi ils sont légèrement plus durables) et les commentaires généraux que j’ai reçus d’autres joueurs, la traction n’est pas aussi excellente.

Avantages

Bon niveau de confort

Dessins et coloris élégants

Léger et respirant

Les inconvénients

Pas le plus durable

Jouez assez lisse donc pas idéal pour ceux qui veulent beaucoup de traction

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Légèrement étroit

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

366g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Babolat Propulse Fury



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Alors que le Babolat Jet Mach II ci-dessus est plus une chaussure de vitesse, la ligne Propulse est l’offre de Babolat pour une stabilité, une durabilité et un confort maximum.

Comme tous les modèles Propulse des années précédentes, la dernière itération offre une excellente durabilité et la garantie de durabilité de six mois est une belle touche.

Maintenant, bien que j’aime ces chaussures, c’est pourquoi elles sont dans la liste, je pense qu’elles fonctionnent mieux pour certains types de pieds, et elles ne sont pas les plus confortables, du moins pour moi.

Personnellement, je pense qu’ils pourraient faire avec un peu plus d’amorti au milieu et à l’avant-pied (les semelles pourraient être une bonne solution ici), mais sur le soutien et la stabilité sur le devant, elles fonctionnent bien, vos pieds se sentent enfermés et le manque d’amorti offre un sentiment connecté à la cour.

Avantages

Grande durabilité

Sentiment bas au sol

Les inconvénients

Pas les chaussures les plus confortables

Courez étroit

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen (légèrement étroit)

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

410g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

KSwiss Ultrashot 2



VÉRIFIEZ LE DERNIER PRIX

Comme les chaussures Asics Gel Resolution 8 et Babolat Propulse Fury, KSwiss offre également une garantie de 6 mois sur la semelle extérieure de leur gamme Ultrashot, de sorte qu’elles sont construites de manière très durable grâce au DragGuard et à la semelle extérieure en caoutchouc haute densité Aosta 7.0.

Cela rend les chaussures assez lourdes, mais une fois allumées, elles se sentent un peu plus légères que ne le suggère leur poids sur la balance. Donc, pour les joueurs à la recherche d’une sensation stable et verrouillée, les Ultrashots 2 sont d’excellentes chaussures.

Un inconvénient serait la respirabilité des chaussures, mais c’est commun à la plupart des chaussures de tennis axées sur la durabilité, et bien que la doublure de chaussette Ortholite X-40 fasse un excellent travail avec l’humidité, elles devront sécher après quelques heures à jouer sur une chaleur journée.

S’agit-il d’une amélioration significative par rapport à l’échographie d’origine? KSwiss a sans aucun doute résolu le problème que de nombreux joueurs ont découvert avec la langue étant petite et manquant de rembourrage. Ils sont également plus légers. Des changements si subtils, mais les 2 sont un ensemble complet légèrement meilleur.

Avantages

Grande durabilité

Confortable avec

Sentiment bas au sol

Les inconvénients

Pas si respirant

Assez lourd

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen (légèrement étroit)

Cambre

Faible

Roder

Aucun

Poids

421g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

New Balance Lav Fresh Foam



CONSULTEZ LE DERNIER PRIX

La chaussure de choix pour Milos Raonic et nommée Lav en raison du grand-père de Candian qui lui a donné ce surnom (serbe pour Lion) quand il était enfant.

La Lav est la chaussure de tennis haut de gamme de New Balance et d’aspect assez lisse avec un design de chausson complet et une tige en tricot / cousue qui aide à la respirabilité et à la flexibilité.

La caractéristique clé du Lav est le confort grâce à la semelle intercalaire en mousse fraîche, qui offre beaucoup d’amorti. Ajoutez à cela la construction du chausson et vous obtenez toujours une sensation de sol.

Le domaine que les chaussures déçoivent est la durabilité, mais comme certains des autres de cette liste, New Balance offre une garantie de 6 mois sur la semelle extérieure qui offre une certaine tranquillité d’esprit.

Avantages

Léger et confortable

Sentiment bas au sol

Aucune effraction requise

Les inconvénients

Peut être étroit pour certains

Durabilité inférieure

Détails de la coupe

Longueur

Vrai

Largeur

Moyen

Cambre

Moyen

Roder

Aucun

Poids

420g (taille US 9 / UK 8 / EU 42)

Autres prétendants dignes



Les chaussures de tennis suivantes sont celles que je n’ai pas encore testées mais qui ont obtenu de bons résultats dans les tests de jeu et qui reçoivent des commentaires positifs sur les différents forums, etc. comme Reddit, Talktennis, Facebook, etc.

adidas SoleCourt Boost

Head Revolt Pro 3.0

Yonex PC Fusion Rev 3

Diadora Speed ​​Blushield Fly 2

Wilson Rush Pro 3.0

Nike Zoom Cage 3

Lotto Mirage 100 SPD

Asics Solution Speed ​​FF

Qu’en est-il des meilleures chaussures de tennis pour femmes?



Cet article se concentre principalement sur les chaussures de tennis pour hommes car ce sont les modèles que j’ai testés. Cependant, la plupart de mes choix ont une version féminine dont les performances sont identiques, les choix s’appliquent donc également aux femmes.

Cependant, il y a quelques chaussures qui fonctionnent bien pour les filles que je n’ai pas incluses ici, donc un guide complet arrive bientôt 🙂.

Dernières pensées



Il y a donc mes meilleurs choix de chaussures de tennis pour 2020, j’espère que vous l’avez trouvé utile quel que soit le niveau du jeu auquel vous jouez.

J’ai essayé de mettre en évidence certaines des bizarreries ou tendances générales des marques en ce qui concerne deux types de modèles différents, le plus lourd, le plus stable, le plus favorable et le plus durable, ainsi que le plus léger, le plus rapide, le plus confortable, mais le moins version durable.

J’espère que vous avez compris quelque chose d’autre: la façon dont toutes les différentes marques ont des caractéristiques communes, quelle que soit la tournure marketing qu’elles y mettent.

Si le confort est ce que vous attendez de vos chaussures, je vous suggère de vous procurer l’une des chaussures Nike, en particulier les Vapors. Les Asics sont également une excellente option ici. Notamment la Cour FF 2.

En ce qui concerne la durabilité, la stabilité et le soutien, le Babolat Propulse Fury et l’Asics Gel Resolution 8 sont de bonnes options si vous voulez des chaussures durables qui sont toujours confortables.

Pour les pieds étroits, les Gel Resolution 8 sont un bon choix car le nouveau système de laçage leur permet de tirer très serré. Les personnes qui ont des pieds plus larges se sentiraient probablement plus à l’aise avec les Nike Zoom Vapors ou certaines des chaussures KSwiss.

En guise de recommandation finale, je dirais qu’en cas de doute, procurez-vous l’Asics Gel Resolution 8. Personnellement, je préfère le FF 2, mais je pense que le Gel Resolution est le meilleur modèle de cette liste et le plus adapté à la plupart des joueurs.

Il y a des tonnes de joueurs aux niveaux inférieurs de la tournée qui ne sont pas sponsorisés qui choisissent de porter la ligne Gel Res malgré de nombreuses autres options, ce qui est un fort vote de confiance.

Enfin, le point le plus important à retenir est qu’il n’y a pas de chaussure parfaite, à un moment donné, vous devrez faire des compromis dans un domaine ou un autre.

Vous pouvez parfois être très proche de trouver le meilleur ajustement, car il existe de nombreuses options, mais il est probable que vous rechercherez toujours un peu plus de confort, de stabilité ou d’amorti, car le tennis est difficile pour les pieds.

Allez dans un magasin (essayez de soutenir votre magasin de tennis local si vous le pouvez), essayez-en et si vous voulez le meilleur prix possible, vous pouvez toujours magasiner en ligne pour trouver la meilleure offre.

Questions fréquemment posées



Quelles sont les meilleures chaussures de tennis pour les pieds larges mais qui ont également un excellent soutien?

Généralement, les chaussures KSwiss ou Yonex conviennent bien aux pieds plus larges. J’ai les pieds assez larges et je n’ai eu aucun problème avec Asics ou Nike Vapors non plus. D’autres joueurs que je connais disent que Nike Cage est également bon pour les pieds plus larges.

Quelles autres marques de chaussures offrent de bonnes options que vous n’avez pas mentionnées?

J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur les chaussures Lotto, en particulier sur leur modèle Stratosphere. En outre, New Balance et Diadora ont des modèles intéressants qui obtiennent de bonnes critiques.

Je recherche une chaussure basse par rapport au sol mais qui a aussi un bon amorti, quels modèles ont ces caractéristiques?

Je choisirais des chaussures Asics, en général, elles vous donneront beaucoup d’amorti lorsqu’elles sont basses au sol. Le Court FF 2 est un bon choix. Si vous préférez d’autres chaussures, l’utilisation d’un insert est également une excellente idée pour ajouter un amorti à une chaussure.

La vitesse ou la stabilité sont-elles plus importantes dans une chaussure de tennis?

La plupart du temps, il y aura un compromis car les chaussures légères / rapides ne seront généralement pas aussi stables qu’une chaussure lourde, mais je trouve que l’Asics Gel Resolution 8 a le meilleur des deux mondes et est donc la meilleure chaussure à utiliser. Mais si je devais en choisir un, ce serait la stabilité, car je pense qu’il est important de se sentir en sécurité en changeant de direction.

Quelles chaussures de tennis sont les meilleures pour les joueurs de club de week-end qui sont également bon marché?

Barricade Team ou cherchez des chaussures en vente, d’autres dans la communauté du tennis recommandent des chaussures K-Swiss ou Wilson comme la Rush Pro 3.0.

Vous avez des questions?



Laissez un commentaire ci-dessous ou contactez-moi et je vous répondrai, généralement le même jour mais toujours dans les 48 heures.

Aussi, si vous avez des commentaires sur l’une des chaussures ci-dessus de vos propres expériences, faites-le moi savoir dans les commentaires.