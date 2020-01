Les adieux émotionnels sur la bonne voie des frères Bryan

La Melbourne Arena a assisté au dernier match de double des jumeaux Mike et Bob Bryan dans le Open d’Australie Après des années et des années de présence à Melbourne avec 6 titres et 10 finales derrière eux. “Tout a beaucoup changé depuis notre arrivée ici en 1996. Le tournoi et la ville ont beaucoup changé. Le public est toujours fantastique, les doubles sont très appréciés ici. Nous avons fait 10 finales, notre premier titre en 2006 sur une nuit inoubliable. Nous reviendrons pour le tournoi des légendes et nous continuerons à faire nos coups de poitrine “, a déclaré l’un des jumeaux. Puis la partie émotionnelle est venue avec les larmes de sa fille, elle est allée les étreindre dans une scène des plus émouvantes.

Pas un œil sec dans la maison – # AusOpen | # AO2020 | @Bryanbrothers | @Bryanbros pic.twitter.com/dkF5pdUr50

– #AusOpen (@AustralianOpen) 27 janvier 2020

.