Les années de domination de Roger Federer

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Après 2003 qu’il a d’abord vécu en tant que protagoniste, Federer a commencé 2004 avec une nouvelle prise de conscience, à la fois de son talent et de ses possibilités. Il a commencé l’année en remportant l’Open d’Australie contre Marat Safin, devenant le numéro un mondial

1 pour la première fois de sa carrière, puis s’impose à Dubaï, Indian Wells et Hambourg. A Roland-Garros, il a été éliminé au troisième tour par Gustavo Kuerten, mais sur gazon, il a gagné à Halle et à Wimbledon (son troisième majeur contre Andy Roddick).

Son année s’est poursuivie sans vergogne, avec des titres à Gstaad, à la Coupe Rogers, à l’US Open (quatrième Slam, remporté contre Lleyton Hewitt), à Bangkok et aux finales de l’ATP. Au cours de cette saison, cependant, un autre tournant s’est produit: Roger Federer défie le jeune Rafael Nadal pour la première fois, à l’Open de Miami, perdant en deux sets.

Ce fut le premier croisement d’une rivalité historique. «Après être devenu numéro un en 2004, j’ai pensé à quitter ce jeu. J’avais atteint tous les objectifs que je m’étais fixés. Ce qui m’a poussé à continuer, c’est que je n’avais plus rien à prouver à personne: tout le monde était déjà au courant de ma valeur “, a expliqué Roger lors d’une interview en 2017.

De fin août 2004 à août 2006, pour une période de deux ans, Federer a atteint les quarts de finale des 29 tournois disputés. Entre les deux, un record de 81 victoires et 4 défaites en 2005. Au cours de ces deux années, il a remporté 21 titres dont 5 chelems.

Qui a interrompu ce moment magique? Un jeune Britannique, Andy Murray, qui a battu le Suisse Maestro au deuxième tour de Cincinnati 2006. Pourtant, la période de quatre ans 2004-2007 a donné à Federer un total de 41 titres, dont 11 chelems (3 Australian Open, 4 Wimbledon et 4 US Open).

Pendant ce temps, sa rivalité avec Rafael Nadal grandissait: deux joueurs avec deux styles de jeu aux antipodes, comme la glace et le feu. De 2004 à 2007, ils ont concouru 14 fois: Federer a remporté 6 fois (dont les finales à Wimbledon 2006 et 2007), Nadal 8 (dont les finales à l’Open de France 2006 et 2007).

Au fil des années, leur rivalité sportive a grandi avec leur amitié: deux joueurs de tennis différents et opposés, mais toujours fidèles l’un à l’autre, comme deux vrais rivaux et amis. Et ce n’était que le début.