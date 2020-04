Les associations caritatives de la WTA lancent la campagne humanitaire «WTA 4 Love»

La Women’s Tennis Association et sa branche caritative WTA Charities ont annoncé le lancement de WTA 4 Love, une campagne humanitaire qui vise à soutenir les communautés locales touchées par la pandémie de coronavirus, selon un communiqué de presse du site de la WTA.

WTA 4 Love obtiendra le soutien de l’organisation centrale de la WTA, des joueurs, des tournois, des sponsors et des partenaires et son objectif est de soutenir les hôpitaux, les banques alimentaires, les écoles et autres institutions qui ont besoin d’aide pendant la pandémie actuelle de COVID-19.

Le soutien prendrait la forme de dons d’équipements et de fournitures médicaux, aidant les écoles avec des ressources en ligne pour soutenir l’apprentissage et l’autonomisation des jeunes, des conseils sur les initiatives de santé et de bien-être d’experts de la WTA, ainsi que la sensibilisation générale à la sécurité pendant la Pandémie de covid19.

Ann Austin, directrice principale du développement communautaire à la WTA, a déclaré: «Face à un défi mondial aussi immense que celui provoqué par COVID-19, il est plus important que jamais de se concentrer sur nos communautés locales.

Nous espérons qu’en mettant en évidence les diverses initiatives caritatives de nos joueurs, tournois et partenaires sous la bannière WTA 4 Love, nous inciterons les fans de la WTA du monde entier à faire ce qu’ils peuvent pour aider à ce moment critique ».

Parmi les premières initiatives lancées par eux, citons le don de 5 000 masques aux premiers intervenants et 20 000 repas dans la région de Tampa Bay et la fourniture de 4 000 repas aux professionnels de la santé de première ligne, aux enfants et aux familles à Londres.

Dans le cadre de cette initiative, WTA Charities est désormais une entité caritative répertoriée sur Amazon Smiles, où les clients peuvent sélectionner WTA Charities pour recevoir un pourcentage du montant total de leurs achats pour les clients aux États-Unis, tandis que les particuliers peuvent également participer en s’inscrivant sur https : //smile.amazon.com et paramétrer WTA Charities pour recevoir leur don.