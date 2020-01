Les Asturies ont choisi Fitur pour Luanco Beach Tennis

Photographie: Goyo Ybort

Le gouvernement de la Principauté des Asturies et la mairie de Gozón ont relancé le tournoi Herrero Brigantina-Tenis Playa de Luanco de la Foire internationale du tourisme de Madrid.

Les Asturies ont opté pour Fitur pour trois événements sportifs majeurs: les étapes de La Vuelta 2020, la célébration des 90 ans de la descente de la Sella et le retour de Tennis Playa de Luanco; présenté publiquement sur le stand de la Principauté.

À la tête des événements étaient la vice-ministre du Tourisme Graciela Blanco et le directeur général des Sports Beatriz Álvarez. Ce dernier a clôturé les interventions dans le cas du Beach Tennis, où Jorge Suárez, maire de Gozón – dont Luanco- a présenté sa relance; José Manuel Fernández, directeur de l’édition 2020; et l’ancien capitaine et sportif de la Coupe Davis, Juan Bautista Avendaño.

La grande évasion mondiale a servi au Tournoi de Tennis de Plage de Luanco, déjà déclaré comme Festival et Activité d’Intérêt Touristique de la Principauté il y a près de quatorze ans, pour présenter ce qui sera la trente-cinquième édition et à la mémoire de Manolo Galé (décédé en juillet 2019), qui était président de la Fédération de tennis de la Principauté des Asturies, du Royal Avilés Tennis Club et du Luanco Tennis Club.

Après une pause de six ans (la dernière édition a eu lieu à l’été 2013 et a reçu Tommy Robredo contre Nicolás Almagro et 2000 personnes), Fernández revient pour diriger un tournoi unique au monde, qui se jouera sur le sable de la plage; pour rendre hommage au grand Manolo Galé.

Gale les fit descendre dans le sable de La Ribera Luanquina Santana, Kodes, Mandarino, Orantes ou Fillol; aussi Moyá -quand il était numéro 1 mondial et ensuite-, Berasategui, Carlos et Albert Costa, ‘Pato’ Clavet; Andújar, Bruguera, Cañas, Carreño, Casal, Chela, Corretja, El Aynaoui, Ferrero, Gaudio, Hrbaty, Mantilla, Monaco, Novak, Pioline, Sánchez Vicario (Emilio), Sousa et Verdasco, entre autres; et les cinq derniers champions: Ferrer, Almagro, Montañés, Ramos et Robredo.

La rentrée de Luanco Beach Tennis ne peut pas mieux commencer, puisque le match d’ouverture d’ouverture, le 15 août, sera joué par Juan Carlos Ferrero, champion en 2000 et 2008; et David Ferrer, vainqueur en 2009 et finaliste en 2010.

L’événement exclusif, qui a déjà vécu une première parenthèse de 1986 à 1994, se tiendra à nouveau à l’international sur la plage de La Ribera, du 15 au 19 août 2020. Le comité d’organisation de la 35e tournoi de tennis Brigantina Playa de Luanco Il est composé de la Mairie de Gozón, du Royal Avilés Tennis Club et du Luanco Tennis Club avec la collaboration de Juan B. Avendaño et la direction de José Manuel Fernández.

José Manuel lui-même, alma mater du tournoi, a été le créateur du comité d’organisation après avoir joué en amateur; tandis que Avendaño, né dans une maison de La Ribera presque au pied du terrain de jeu; Il est venu jouer une douzaine d’occasions et a été récompensé neuf fois, remportant le premier à 13 ans, ce qui était sa deuxième participation en tant que jeune invité local.

Photographie: Goyo Ybort