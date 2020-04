Les athlètes féminines devraient rester concentrées sur la lutte pour l’égalité

La légende du tennis Billie Jean King affirme que les athlètes féminines devraient continuer de lutter pour l’égalité malgré les défis découlant de la crise sanitaire mondiale actuelle à travers le monde. La 12 fois championne du Grand Chelem en simple et gagnante de 39 titres du Grand Chelem en tout, s’exprimait lors d’une table ronde en ligne intitulée #WeKeepPlaying, organisée par la King’s Women’s Sports Foundation et Yahoo Sports.

King a dit qu’elle espérait réconforter et encourager les personnes qui se sont connectées pour regarder le spectacle en ces temps difficiles. Outre ses réalisations sur le court de tennis, King a également été une pionnière du circuit de tennis féminin dans les années 1970; est célèbre pour avoir battu Bobby Riggs lors du match de la bataille des sexes en 1973; et pour avoir réclamé un prix égal pour les femmes dans le tennis.

Elle a été militante pour les droits à l’égalité pour les femmes ainsi que la communauté LGBTQI + au cours des dernières années. King a dit qu’elle voulait que les joueurs d’aujourd’hui pensent aussi à l’avenir et que ses objectifs pour le tennis féminin étaient de s’assurer que toutes les filles auraient un endroit pour concourir, que les femmes seraient plus appréciées pour leurs réalisations que leur apparence, et pour assurer les athlètes féminines gagné suffisamment pour gagner sa vie.

Parmi les autres intervenants, Kendall Coyne Schofield, attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Coyne Schofield, médaillée d’or olympique qui a joué pour les Whitecaps du Minnesota de la NWHL et le milieu de terrain de l’équipe nationale de football des États-Unis Carli Lloyd.