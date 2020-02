“Les Australiens le voient avoir un peu de cet esprit australien” – Ashleigh Barty sur Novak Djokovic

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a été l’une des joueuses de tennis les plus dominantes ces derniers temps. L’Australienne a également pris un bon départ en 2020. Elle a gagné à Adélaïde et a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie.

Fait intéressant, Ashleigh a eu quelques mots d’éloge pour son homologue numéro 1 mondial dans le classement ATP. Nous parlons de Novak Djokovic. Barty a ensuite appelé Novak un ambassadeur incroyable pour le sport.

Qu’a dit Ashleigh Barty à propos de Novak Djokovic?

Voici ce qu’Ashleigh Barty avait à dire à propos de Novak Djokovic –

Novak est incroyable. De toute évidence, pour lui, le début de l’année a été incroyable en Australie », a déclaré l’Australien de 23 ans, s’exprimant à Doha avant le début de l’événement. «Je pense que les Australiens le voient avoir un peu de cet esprit australien, ayant remporté tant de fois en bas.

«Je sais que c’est un athlète incroyable, c’est un incroyable ambassadeur de notre sport. C’est une personne formidable pour mettre notre sport en lumière. »

En plus de cela, Barty a également parlé de ses plans après l’Open d’Australie –

J’avais besoin de quelques jours de repos supplémentaires juste pour laisser mon corps s’installer. Nous avons eu quelques petits soucis après l’Open d’Australie », a-t-elle déclaré. «Je pense que ce fut environ 10 jours sans raquette et ensuite, juste parce que je devais me donner ces quelques jours supplémentaires.

«Dans un monde parfait, cela aurait probablement duré un peu moins d’une semaine, mais je devais me donner ce temps supplémentaire juste pour m’assurer qu’il ne faisait pas dérailler le reste de ma saison. Parfois, vous devez prendre ces décisions pour vous assurer qu’à long terme, vous prenez soin de vous. Je me sens vraiment bien maintenant. Pour moi, c’est un nouvel endroit à visiter, une nouvelle expérience, une nouvelle culture et j’adore ça. “

Comment pensez-vous que l’année se terminera pour Ashleigh Barty?