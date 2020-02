Les avantages et les inconvénients de l’Open d’Argentine

Tradition et constance. Ce sont deux des mots avec lesquels vous pouvez vous qualifier à Open d’Argentine, un événement qui fête ses 20 ans et reste ferme malgré les inconvénients économiques subis par le pays. Alors qu’il a subi les pertes de chiffres de haut calibre tels que Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Cristian Garín et Fernando Verdasco, le tournoi n’abandonne pas et rêve d’organiser une fête qui comprend à la fois le spectacle sur et hors du terrain.

Alors que l’Autrichien et l’Italien avaient déserté de venir à Buenos Aires, Martin Jaite, directeur de l’événement, a déclaré: «Nous avons une image spectaculaire, avec 5 top 30 et 12 top 50, ce que peu d’ATP 250 sur la poussière de brique peuvent avoir. Je suis donc convaincu que nous aurons un tournoi fantastique. » Actuellement et avec le déclin du chilien et de l’espagnol, le nombre est tombé à 4 top 30. Au-delà de ce que de nombreux fans ne pourront pas voir leurs idoles, chaque jour présente un ordre de jeu intéressant avec de grands jeux à voir à la fois sur les courts secondaires comme au Guillermo Vilas Central Stadium, qui a l’air renouvelé pour l’occasion.

Malgré cela, le point culminant est en argile. Comment? Le tournoi a acquis une vision plus ouverte cette année: il organise des tirages au sort constants pour interagir plus couramment avec le public, offre la possibilité d’écouter de la musique live avec des groupes et des DJ qui mettent du son la nuit. De plus, les fameux food trucks avec bières artisanales et grillades ont été ajoutés pour que les spectateurs boivent un verre tout en se laissant danser tout en regardant le match sur un écran en périphérie du stade. Ah, ils ont également la possibilité de demander à un joueur de tennis, comme cela s’est produit avec Marco Cecchinato.

Par conséquent, l’expérience englobe plus que l’observation d’une rencontre à la première personne. À tel point que ce sont des activités complètement complémentaires. Comme il pouvait discuter Point de rupture Avec plusieurs participants, la plupart soutiennent qu’il souhaitait assister à un match de Thiem, mais ils sont satisfaits de l’offre que propose le tournoi. En outre, beaucoup attendent de voir Peque Schwartzman et Guido Pella, les deux premiers préclassifiés de l’Open d’Argentine qui tenteront de crier champion à domicile.

