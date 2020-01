Les aveux attachants de Djokovic sur son fils et le tennis

Dans l’entretien post-partum, Novak Djokovic On lui a demandé si son fils de cinq ans, Stefan, s’intéressait au tennis, comme l’ont fait certains enfants de Federer. “Mon fils montre de l’intérêt pour jouer avec moi et comprend déjà ce qui se passe. Il connaît déjà Roger, Rafa et d’autres garçons. Son coup préféré est le bon, même si j’essaie de faire quelques revers, même s’il me dit qu’il est déjà né avec l’inverse”, a-t-il déclaré. en riant le Serbe, qui a reconnu qu’il ne pouvait pas former son propre fils. “Je suis père, je ne pouvais pas me mettre à la place de son entraîneur. Je lui donnerai tout l’espace dont il a besoin. Je veux qu’il choisisse s’il veut prendre une raquette et je serai très content s’il le fait mais il est encore trop tôt pour en parler”, a-t-il déclaré.

