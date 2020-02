Les bénéfices de l’inauguration des nouveaux tribunaux Philippe-Chatrier vont à la charité

La Fédération Française de Tennis – Fédération Française de Tennis – a engagé l’intégralité des recettes des nouveaux tribunaux Philippe-Chatrier à Roland-Garros pour l’inauguration d’une œuvre caritative, selon Inside Sport. Un nouveau toit a été installé sur les courts Philippe-Chatrier qui couvre un hectare et sera inauguré samedi soir.

La fédération a organisé un spectacle son et lumière intitulé “Terre de rencontres” qui célébrera la réalisation de la toiture sur le court – qui est le premier court à avoir un toit à Roland Garros. Des célébrités du monde du tennis et des DJs internationaux feront partie de l’événement et diverses surprises sont également au programme.

Les billets pour l’événement l’événement à Paris ont été au prix de 225 €. Tous les bénéfices de la soirée seront alloués à la Fondation FFT qui parraine plusieurs projets éducatifs, culturels, sociaux et sportifs.

L’événement de Roland Garros devrait se tenir du 18 mai au 7 juin de cette année. L’événement de l’année dernière a été remporté par l’Espagnol Rafael Nadal du côté masculin et Ashleigh Barty du côté féminin. Nadal a remporté l’épreuve pour la 12e fois record de sa carrière alors qu’il s’agissait du premier Grand Chelem pour l’Australien Barty.

Les deux joueurs devraient revenir cette année pour défendre leurs titres. Selon le site du tournoi, le toit escamotable du court Philippe-Chatrier peut être fermé en une quinzaine de minutes. Le projet de transformation de la cour légendaire s’est achevé le 5 février 2020, un mois avant la date prévue.