Les Big Three sont difficiles à jouer mais je lutte contre les Français

Le numéro 5 mondial Daniil Medvedev affirme que les Big Three sont les adversaires les plus difficiles à jouer, mais pour une raison quelconque, il lutte également contre les joueurs français. Les Big Three – composés de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer – dominent le Tour depuis plus d’une décennie et demie.

Il n’y a pas eu de champion du Grand Chelem en dehors du groupe depuis que Stan Wawrinka a fait de la France un seul joueur classé parmi les 20 premiers, mais Medvedev a 10 victoires et 18 défaites contre les joueurs français. “Les Big Three sont les adversaires les plus coriaces.

Mais pour une raison quelconque, j’ai aussi du mal à jouer contre des Français “, a déclaré Medvedev sur Instagram Live.

Soit dit en passant, Medvedev et Khachanov étant 28-4 combinés contre les joueurs américains est tout à fait la statistique. – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 28 avril 2020

Medvedev, un ancien n ° mondial

4, a deux victoires et quatre défaites contre le numéro un mondial Djokovic. Medvedev a zéro victoire et trois défaites contre Nadal, le numéro deux mondial, mais il a battu une avance de 5-1 en trois sets contre Nadal lors des finales Nitto ATP l’année dernière. Medvedev a également failli battre Nadal lors de sa première finale du Grand Chelem, mais l’Espagnol a devancé le Russe en cinq sets pour remporter l’US Open de l’an dernier. Le Russe a également perdu chacun de ses trois matches disputés contre Federer, 20 fois champion du Grand Chelem.