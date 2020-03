Les blessures continuent pour Simona Halep et Angelique Kerber avant le BNP Paribas Open 2020

L’ancienne championne Simona Halep et la vice-championne en titre Angelique Kerber ont annoncé leur retrait du BNP Paribas Open 2020 en raison d’une blessure.

La blessure de Halep rappelle les problèmes qu’elle a signalés avec son pied après avoir décroché son premier titre de la saison 2020 à Dubaï le mois dernier. D’un autre côté, Kerber fait face à des problèmes dans sa jambe gauche.

La n ° 2 mondiale éprouvait des douleurs au pied depuis le début des Championnats de tennis de Dubaï 2020. Cependant, jouer 3 matchs en trois sets à Dubaï lui a certainement fait des ravages. Par la suite, Halep a décidé de se reposer, de sauter le Qatar Open 2020 et de se ressourcer pour doubler le soleil.

“Je suis incroyablement déçu”: Simona Halep

“Je suis incroyablement déçu de devoir me retirer du BNP Paribas Open 2020”, a déclaré Halep. «Malheureusement, la blessure au pied que j’ai contractée avant Dubaï me cause toujours des ennuis. Je ne pourrai pas récupérer à temps pour me rendre à Indian Wells », a-t-elle ajouté.

En 2015, la double vainqueur du Grand Chelem a riposté après un set down pour vaincre Jelena Jankovic en finale de l’Indian Wells Masters. Avec cette victoire, elle remporte le premier titre de Premier Mandatory Mandatory de sa carrière.

«C’est, sans aucun doute, l’un des moments forts du calendrier du tennis pour moi. Je serai vraiment triste de le manquer, mais je suis déjà impatient de revenir en 2021 », a ajouté le joueur de 28 ans.

Lisez aussi: “Seul le rêve que je n’ai pas encore réalisé est de se marier” – Simona Halep

On ne sait pas si Halep va tenter le coup à l’Open de Miami 2020. Elle devrait également jouer à l’Open de Charleston, qui doit commencer le 4 avril. Cependant, la Roumaine espère être en forme pour la grande saison sur terre battue, qui commence en avril.

Autres retraits du BNP Paribas Open 2020

La triple championne du Grand Chelem Angelique Kerber est également exclue de la compétition cette année. Elle fait face à une blessure continue à la jambe gauche. Elle n’a plus joué de match professionnel depuis sa défaite au quatrième tour à l’Open d’Australie 2020. Taylor Townsend remplacera l’Allemande au tableau principal.

Plus tôt, la championne 2012 et 2016 Victoria Azarenka s’est retirée de l’événement en raison de problèmes personnels. De plus, la championne en titre Bianca Andreescu n’est pas sûre non plus de sa participation au tournoi alors qu’elle se remet d’une blessure au genou.

L’événement obligatoire Premier commence le 12 mars. Le tournoi est déjà confronté à certains problèmes en raison de la propagation du coronavirus et il espère certainement qu’aucun retrait ne se fera plus.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion